Los delitos por maltrato animal crecieron un 22,5% en un solo año

La protección alcanza expresamente a aquellos animales domésticos, domesticados o que, en algún modo, tengan una especial relación con el ser humano. Esa protección llega incluso, no ya el daño físico concreto sino el poner a esos animales en situación tal que puedan sufrir algún tipo de riesgo.En cualquier caso, las lesiones o la muerte causadas al resto de animales también son perseguidos por la Guardia Civil aunque su catalogación jurídica sea distinta.Asimismo, en los últimos tres años, la Guardia Civil ha llevado a cabo más de 50.000 servicios en España relacionados con cualquier tipo de ataques hacia animales, correspondientes o no con el concepto técnico de “maltrato animal”.

Sin embargo, eso no excluye que los componentes del Seprona amplíen su actividad para evitar y perseguir las conductas que conllevan el maltrato, aunque los resultados se recojan en otros campos estadísticos.Casos recientes que son convirtieron en virales hay bastantes, como la muerte de un zorro a manos de un cazador o de una cría de jabalí acosada por dos perros azuzados por su dueño.

En cuanto a los animales que son objeto de una mayor protección, o por lo menos que concentran la mayor parte de las actuaciones, destacan los perros, aunque también son frecuentes las intervenciones con caballos, ganado caprino o especies exóticas, tales como tortugas, reptiles, etc., quedando la mayoría de ellos depositados a disposición de las autoridades competentes o en poder de asociaciones y protectoras de animales.“La mayor parte de las denuncias se refieren a mascotas que se encuentran indicios de mucho tipos, desde envenenamientos a ahorcamientos ”, explica el teniente Enrique García.

En cuanto a si hay o no puntos negros donde se pueda inventariar una mayor incidencia, según Enrique García, teniente de la sección del Seprona de la Comandancia de Granada, las actuaciones se registran de forma uniforme en toda la provincia, desde la Alpujarra a Huéscar , por señalar algunos de los puntos en los que se están investigando casos en 2019.

El recorrido a seguir a la hora presentar denuncias

Aunque la teoría es clarísima, a veces en la práctica se dan incidencias a la hora de registrar denuncias por maltrato animal en algunos puntos de la provincia de Granada. En Baza, por ejemplo, algunos voluntarios han encontrado dificultades para denunciar ante las autoridades competentes casos de malos tratos a animales tales como perros tiroteados, con amputaciones o navajazos. E incluso usuarios de Granada capital también han tenido problemas al ser derivados de un cuerpo a otro.



Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Granada explican que todo depende de si se trata ámbitos territoriales que son competencia policial o que la potestad recae en la Benemérita.

“En Baza, por ejemplo, no existe una Oficina de recepción de denuncias como tal porque es demarcación policial. Eso no quiere decir que no podamos recoger una denuncia”, explica la sargento María José Suárez.



“Lo lógico es que lo recoja la Policía Nacional y que ellos actúen, aunque nos lo pueden remitir”, cuenta el teniente Enrique García, quien añade que, “en cualquier caso, sea el caso donde sea, se pude denunciar en Seprona”: “El ciudadano sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros vía teléfono, por correo electrónico o personarse en la Comandancia”.