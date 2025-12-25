Se derrumba el muro de contención del campo de fútbol de Huétor Vega

El campo de fútbol Las Viñas de Huétor Vega se ha venido abajo sin causar víctimas personales, pero sí cuantiosos daños materiales. Sobre las seis de la tarde de este jueves, un tramo de unos veinte metros del muro de contención sobre el que se sostiene el terreno de juego en el lado de la avenida de la Libertad ha cedido dejado un gran hueco. Preocupa en estos momentos la situación de la torre de iluminación del córner izquierdo, que se ha quedado sin apoyo y en situación inestable. Bomberos de Granada, Policía Local de Huétor Vega y Guardia Civil mantienen acordonada la zona y extreman las medidas de seguridad ante la cercanía de las viviendas de la zona, de tipo unifamiliar.

El suceso se registró sobre las seis de la tarde del día de Navidad cuando el servicio de Emeregencias 112 de la Junta de Andalucía recibió el aviso del derrumbe de un muro de contención sobre el que se levanta uno de los laterales del campo de fútbol de Huétor Vega. Minutos después volvió a ceder el interior de relleno del campo, dejando una parte de la estructura sin sujeción, entre ellos, el soporte de una de las torretas de iluminación del campo.

El derrumbe ha afectado al lado izquierdo del terreno de juego, justo al lado de la pequeña grada cubierta de hierro que usan los aficionados del equipo para ver sus partidos. Se trata de un tramo de unos veinte metros de largo y una altura de unos ocho metros que estaba siendo sometido a unas obras de reforma, según ha podido confirmar a este diario el alcalde de Huétor Vega, Mario del Paso (PSOE).

Los Bomberos han trabajado para asegurar que la torreta de iluminación que ha quedado suspendida sobre unas redes no caiga sobre la calle o sobre alguna de las casas de la avenida de la Libertad. Será este viernes cuando los técnicos vuelvan a la zona junto a los operarios para desmontarla, según han confirmado desde el Ayuntamiento hueteño. "Entendemos que ha sido culpa de las lluvias" el motivo del derrumbe, ha valorado Mario del Paso, que califica el accidente como un "gran susto".

El Ayuntamiento de Huétor Vega ha explicado que el muro estaba vallado desde octubre, "cuando se detectaron grietas que fueron analizadas de inmediato por los servicios técnicos municipales del área de Urbanismo. Tanto los arquitectos municipales como el jefe del área de Obras y Servicios coincidieron en la necesidad de acometer la reparación del muro con la mayor urgencia posible, dada la evolución de las patologías detectadas".

"En base a estos informes técnicos, el Equipo de Gobierno impulsó la solicitud de un presupuesto para ejecutar la reparación con cargo al fondo de contingencia del Presupuesto Municipal, con un coste aproximado de 67.000 euros más IVA", ha indicado el Consistorio. "Sin embargo, determinados técnicos municipales del ámbito administrativo se negaron a autorizar el uso de dicho fondo al no considerar la actuación como una emergencia, sino únicamente como una actuación urgente, pese a los informes técnicos existentes que alertaban del riesgo estructural", explica Del Paso.

"Esta negativa impidió al Ayuntamiento actuar de forma inmediata y obligó a someter la obra a los procedimientos administrativos ordinarios, lo que retrasaba su ejecución hasta, al menos, el inicio de 2026. Durante este periodo, el Consistorio se vio limitado a adoptar medidas provisionales de contención y apuntalamiento para reducir el riesgo de derrumbe, medidas que finalmente no han sido suficientes para evitar el desprendimiento ocurrido", ha explicado Mario del Paso, que ha mostrado su indignación por este retraso.

Desde el mismo consistorio no se han atrevido a vaticinar si el terreno de juego se va a poder utilizar en los próximos partidos. Las competiciones se reanudan tras las vacaciones salvo las del primer equipo, enrolado en el Grupo IX de Tercera Federación, y que tiene previsto el regreso a la Liga en la jornada del próximo 4 de enero, cuando recibe al líder de la competición, el Mijas Las Lagunas. Serán los técnicos municipales los que evalúen la situación y valorarán si es seguro que se siga usando el campo completo o solo la mitad que no ha sido dañada por el derribo.