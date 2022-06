La desigualdad social en Granada: una diferencia del 450% entre el barrio más rico y el más pobre

Entre una persona que vive en la calle Ganivet, Navas, o Reyes Católicos, y otra que tiene su residencia en Rodrigo de Triana, Casería del Cerro o Julio Moreno Dávila, hay una diferencia de renta de 18.278 euros de media. Una diferencia de más de tres millones de las antiguas pesetas, que suena más contundente aún. Mientras que un habitante del centro de la capital gana, de promedio, 22.331 euros anuales y además después de impuestos, alguien de la zona Norte de la capital apenas supera los 4.000 (4.053 en concreto). En términos porcentuales también suena fuerte, el número de las desigualdades sociales en la ciudad de Granada: un 450%.

Esta es una de las conclusiones que se desprende del análisis de las cifras que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la renta neta media por persona, que es la que queda para cada individuo después de descontar de sus ingresos totales los impuestos y deducciones correspondientes. Es decir, lo que a cada persona le queda de dinero para vivir. Así, entre la sección censal más rica de Granada y la más pobre, ambas dentro de Granada capital, la diferencia no es una brecha, es un socavón de dimensiones que van más allá de lo exponencial. Un granadino del Centro vive con 1.860,9 euros al mes de media mientras que otro de los distritos del Norte lo hace con 337,75. Con un IPC disparado, las consecuencias del encarecimiento de la cesta de la compra vuelve a impactar con mayor virulencia entre los más desfavorecidos.

Las mayores diferencias de toda la provincia se encuentran acotadas dentro de Granada capital. No hace falta ser muy lince para saber dónde están las rentas más altas y las más bajas. La ciudad tiene seis secciones censales con una renta neta media por habitante superior a los 20.000 euros anuales. La mayor, acotada en las cercanías del Ayuntamiento y calle Ganivet entre Reyes Católicos, Escudo del Carmen, Varela, plaza Mariana Pineda y Acera del Casino, con unos ingresos finales de 22.331 euros. Le sigue el cuadrilátero entre Pedro Antonio de Alarcón, Emperatriz Eugenia, Trajano y Obispo Hurtado, donde se promedian 21.667 euros al año.

La barriada de San Lázaro, entre las avenida de Madrid y la Constitución; la urbanización del Serrallo; la manzana alrededor del Monasterio de San Jerónimo, y la urbanización Parque del Genil-Neptuno concentran rentas anuales netas de 20.739, 20.201, 20.098 y 20.012 euros por habitante. Y fuera de la capital, y 33 secciones censales de población por debajo (todas dentro de la ciudad), aparecen las primeras zonas de otros municipios. Y a mucha distancia puesto que la zona del Polígono Tecnológico y urbanización El Carmelo de Ogíjares promedia una renta neta de 16.303 euros mensuales. Luego hay una zona de Otura (urbanizaciones Suspiro del Moro, Viña del Rey y Santa Clara Golf), con 15.231 euros por habitante al año, y la barriada del PTS y Santa Juliana, tras el Nevada Shopping, en Armilla (15.097 euros).

También Granada capital concentra las rentas anuales más bajas de la provincia. En concreto son tres secciones censales de la zona Norte prácticamente contiguas y que tienen los mismo ingresos anuales, 4.053 euros de promedio. Dos están en la barriada de La Paz, en los alrededores del Centro Cívico Norte y otra hasta la calle Yecla, y otra en el Polígono de Cartuja, cerca de la plaza Rey Badis a la espalda de la Ciudad Deportiva del Granada CF.

Hay otras dos áreas cercanas que promedian menos de 5.000 euros al año de renta media dentro de la capital, a las que se suman tres de diferentes municipios. Estas son la barriada de La Peña, en Iznalloz, donde se declaran ingresos de 4.078 euros anuales; las barriadas periféricas de Pinos Puente (4.743 euros); y el barrio de La Alcazaba de Loja (4.587 euros por habitante).

Con estos datos no es complicado inferir que Granada capital es el municipio de la provincia donde son más evidentes y más graves estas diferencias económicas, y que evidentemente impactan en las realidades sociales de cada zona. No es lo mismo vivir en el centro de Granada y estar censado ahí, que estarlo en Almanjáyar. Para cualquier gobierno, manejar unas desigualdades que se multiplican un 450% entre zonas de la misma ciudad, es una tarea de equilibro que parece imposible. Porque además, la diferencia entre la zona más pobre y la renta media de la ciudad, situada en 13.215 euros por habitante al año según los últimos datos del INE, es de un 226,05%. No sucede así entre la renta media y la más alta, donde la brecha se reduce al 69,98%, que aun así es un margen bastante amplio.

Hay otros tres municipios de la provincia donde las diferencias de renta entre zonas ricas y pobres se duplica. En Loja la desigualdad social es de un 132,35%, donde la zona más pobre, la barriada de La Alcazaba, llega solo a los 4.587 euros por persona al año, mientras que la más rica llega a los 10.658. 'Rica' entre comillas, ya que la zona con mejor renta del municipio lojeño vive al año con menos de mil euros al mes. Motril tiene una desigualdad del 128,57%, donde las rentas más altas llegan a los 13.458 euros y bajan hasta los 5.888. Le siguen Pinos Puente (106,24% de margen entre rentas), Iznalloz (97,38%), Baza (89,21%), Armilla (77,34%) y Guadix (75,48%).

Por el contrario, los municipios con secciones censales con menores diferencias de renta, por tanto más igualitarios, son Chauchina (9,26%), Dúrcal (7,11%), Güevéjar (6,99%), Pulianas (6,61%), Benamaurel (5,99%) y Güéjar Sierra (1,42%).

Por otro lado, el margen de renta entre la media del municipio y el área de la población más pobre tiene prácticamente los mismo protagonistas. En Granada capital esa diferencia es del 226%, seguida de Loja (91,26%), Iznalloz (71,38%), Pinos Puente (63,46%), Motril (61,87%), Baza (41,96% y Guadix (37,21%). En el supuesto contrario, las menores diferencias entre rentas pobres y medias están en Ugíjar (3,8%), Pulianas (3,56%), Benamaurel (3,23), Chauchina (2,49%), Güevéjar (2,37%), Dúrcal (2,21%) y Güéjar Sierra (0,39%).

Estos datos son los últimos de referencia en Granada y están tomados hasta el año 2019, con lo cual no se tiene en cuenta el impacto de la pandemia, que se haría con cifras de 2020 y 2021. El dibujo que pintan estos datos no muestra el aumento de las desigualdades que se ha producido durante la crisis sanitaria, sino una situación de normalidad donde ya de por sí las diferencias son bastante grandes.