Más detalles sobre el festival flamenco que organizará Granada los años que no haya bienal

El concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha dado este lunes en comisión de Cultura algunos detalles más sobre la iniciativa presentada este año en Fitur como gran apuesta cultural del Ayuntamiento de Granada: un festival flamenco los años que no haya bienal en Granada.

Este festival irá como una marca distinta a la de la bienal, que los años pares será en Granada y los impares en Sevilla, y se celebrará también en septiembre. El nombre ya se había dicho en Fitur, Granada 365, y el objetivo es que siga habiendo flamenco en la ciudad los años que no se celebre aquí la Bienal. Así, este 2024 ya será el primero de este festival y en 2025 habrá Bienal en Granada.

"Será otra marca distinta pero un evento importante de flamenco en septiembre con exposiciones, una feria, música, conciertos, un aire distinto pero con contenido importante", ha dicho el concejal. Entre los lugares en los que se celebrará está la Abadía del Sacromonte, las cuevas, el Albaicín, la Chumbera, el Palacio de los Córdova, plazas del Albaicín, la Peña La Platería,... "las posibilidades son enormes.

Ferreira ha dicho que se busca "hacer un producto distinto diferenciado de otras cosas pero con potencia y posibilidad de atracción importante", para lo que ha destacado la importante "cantera" de artistas que hay en Granada.

Aunque ha reconocido que hay un aspecto importante para que este evento brille: "conseguir patrocinio, ayudas".

Se celebrará a mitades de septiembre o en la segunda quincena, por lo que ya ha advertido de que habrá que mover de fecha el festival flamenco Milnoff.

Otros asuntos culturales

En la comisión se ha informado también del balance de la oficina Film Comission durante 2023, con 78 productoras que han venido a Granada a rodar diversos productos.

También se ha votado favorable la adhesión del Ayuntamiento de Granada la Fundación Miguel Ríos como patrono nato.

Preguntado por el PSOE por la segunda fase del Plan de Grandes Ciudades, que ya dijo Ferreira que se estaba modificando, ha dicho que se va a pedir la prórroga de su ejecución hasta el 2028, el máximo posible, para tener tiempo para ejecutar los proyectos y también para buscar la forma en la que cubrir el 50% de aportación municipal, que serán unos 4,5 millones, y que con los ingresos de la Granada Card no se cubren. Ferreira no ha dado detalles sobre la redefinición del plan ya que está sujeto a aprobación de la Junta de Andalucía y no han recibido respuesta aún.