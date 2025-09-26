Detenido un menor por apuñalar a un joven de 19 años el martes en Las Gabias

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil .

La Guardia Civil ha detenido a un menor de edad como presunto autor del apuñalamiento que sufrió un joven de 19 la tarde de este martes en Las Gabias, un suceso por el que ha pasado a disposición judicial otro detenido, de 18 años.

Según han informado a Efe fuentes de este cuerpo armado, que se ha hecho cargo de la investigación, el menor fue arrestado este jueves y pasará a disposición de la Fiscalía de Menores como presunto autor del apuñalamiento a un joven de 19 años.

Además, la Guardia Civil ha puesto este viernes a disposición judicial al primero de los detenidos, un hombre de 18 años arrestado por su participación en los hechos.

El suceso tuvo lugar este martes por la tarde en la calle Lope de Vega de este municipio del área metropolitana de Granada donde, por causas que se desconocen, comenzó un enfrentamiento entre varias personas que se saldó con un herido por arma blanca.

La única víctima del enfrentamiento fue evacuado a un centro hospitalario.