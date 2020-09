Operación Sibal: dos detenidos en Granada que fingían ser sicarios para extorsionar a usuarios de una web erótica

Extorsionaban a usuarios de una web de contactos eróticos, de los que obtuvieron unos 9.500 euros en dos meses, fingiendo ser sicarios. La Policía Nacional, a través de la llamada Operación Sibal, ha detenido a cuatro personas, dos de ellas en Granada, que publicaban anuncios en una web erótica con el objetivo de captar potenciales víctimas -al menos 22- a las que pedían dinero después de amenazarlas. Para ello, se hacían pasar por sicarios de una organización dedicada al proxenetismo y acusaban a sus víctimas de haber molestado a las supuestas prostitutas sin contratar sus servicios. Además les enviaban fotografías y vídeos con encapuchados empuñando armas de fuego, creándoles un estado de miedo e inseguridad. La investigación ha contado con la colaboración de los Mossos d'Esquadra.

Vigilancia ficticia del domicilio

La investigación de la que nació la Operación Sibal se inició los primeros días del mes de agosto del presente año tras detectar varias denuncias, interpuestas en diferentes comisarías del país, por amenazas extorsivas a través de mensajería instantánea. Rápidamente los investigadores se percataron de que todas las víctimas manifestaban ser usuarios de una página web de contactos eróticos y se encontraban en un estado de miedo e inseguridad, tras recibir amenazas a través de WhatsApp. Con las primeras pesquisas se descubrió el modus operandi de los investigados, primero publicaban un anuncio en la web de contactos eróticos con el objetivo de contactar con víctimas potenciales y después conseguir ganar dinero a través de graves extorsiones y amenazas.

En estos mensajes, los extorsionadores pedían a los denunciantes una cantidad de dinero haciéndose pasar por sicarios, acusándoles de molestar a prostitutas y de no contratar sus servicios. Mientras esperaban el pago, hacían creer a sus víctimas que controlaban los alrededores de sus domicilios y, en el caso de no producirse el cobro o de ser bloqueados en la aplicación telefónica, darían las órdenes necesarias para actuar contra él o su familia. Asimismo, no dudaban en intimidar a los acosados enviándoles fotografías con personas encapuchadas y armas de fuego o vídeos con amenazas directas a las víctimas.

22 personas extorsionadas

Con toda esta información, los agentes consiguieron identificar a varias personas en distintas ciudades del territorio nacional y arrestaron a cuatro personas en Granada (2), Marbella y Valencia. Todos los detenidos se encargaban de poner los anuncios en las páginas de contactos eróticas, recoger el dinero de las cuentas bancarias y posteriormente enviar el dinero fuera de España.

Gracias a esta operación los agentes han podido saber que los involucrados en esta actividad delictiva han obtenido un beneficio económico de aproximadamente 9.500 euros tras extorsionar a 22 personas. La operación continúa abierta para poder localizar al resto de los miembros del grupo que extorsionaban desde el extranjero a ciudadanos españoles que contactaban a los anuncios eróticos.