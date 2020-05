La dificultad de los mayores para el pago telemático de tasas municipales durante el estado de alarma

El estado de alarma y el confinamiento ha obligado a modificar la forma de pago y el tiempo de tasas e impuestos. También en el Ayuntamiento de Granada. Se ha establecido el pago vía telemática y una ampliación de los plazos en pleno confinamiento. Pero no todos tienen la misma facilidad de acceso y pago y la brecha digital ha afectado al mismo.

Es el caso del padre de Sebastián Santiago, que a sus 80 años y con oxígeno 24 horas, fue requerido para realizar el pago del vado de sus cocheras con plazo hasta mañana 20 de mayo bajo una penalización del 5% si no se realizaba. Este pago se tendría que haber hecho en abril pero se hizo una prórroga.

"Nosotros hemos tenido sumo cuidado con él para que no saliera y evitar un contagio y nos sorprendió que recibiera una primera carta de pago, sólo de una propiedad, la semana pasada, con poco plazo para abonarlo. Si él no sabía de forma telemática y no iba a salir por salud, los hijos nos hemos tenido que apañar para hacer el abono pero hay mucha gente que no puede, muchos mayores afectados por la brecha digital ya que ellos están acostumbrados a realizar los trámites en la oficina con su cartilla", ha explicado.

Según Sebastián, "en Albolote y en otros municipios se ha aplazado el pago hasta que finalice el estado de alarma y en Granada nos enteramos por una sola carta que llegó y llamando al 010 para reclamar la otra carta de la segunda propiedad. Después a través del banco hemos podido hacerlo telemático pero no es la forma", lamenta.

Santiago reclama más "sensibilidad" a las administraciones para casos en los que se afecta a los mayores, que tienen brecha digital y muchos pocos medios para hacerlo y que se enfrentan además a penalizaciones si no hacen el abono.