Los casi 300.000 euros de dinero público que se gastan los grupos políticos en el Ayuntamiento de Granada

El Ayuntamiento de Granada paga aproximadamente 1,3 millones de euros al año en sueldos de los corporativos pero hay otro fondo más desconocido que también sale de las arcas municipales que puede ser de vital importancia hasta el punto de llevar a un edil ante los tribunales. Estos días se sigue el caso de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, tras las diligencias abiertas por la Fiscalía por admitir que utilizó fondos del grupo municipal para pagar la indemnización por una condena en un antiguo caso judicial.

Es un dinero público que reciben los grupos municipales por concejal para su funcionamiento y que en el Ayuntamiento de Granada suma 295.936 euros según la actualización a 2021 que figura en el portal de la transparencia. Una cifra inferior a la de 2020 por la extinción del grupo municipal de Cs, que recibió ese año 52.812. El PP, al perder también un concejal, Sebastián Pérez, y pasar este al grupo no adscrito, ha perdido 7.700 euros. Es el resultado de aplicar un componente fijo de 1 euro mensual por cada grupo municipal y un componente variable de 1.100 euros mensuales por cada corporativo integrante del grupo.

La ley establece un sistema de fiscalización claro con unos límites para su uso, pero, ¿cómo se controla ese dinero? ¿Se activan los protocolos para analizar el gasto por parte de Intervención municipal? ¿Cómo actúan los partidos?

Distribución por grupos y normas de uso

En el Ayuntamiento de Granada, el grupo que más recibe es el PSOE, en el gobierno, que tiene 132.012 euros anuales de asignación municipal. Le sigue el PP, que recibe 84.700 euros; y Unidas Podemos y Vox, con 39.612 euros por coincidir en tres concejales. Los no adscritos no reciben nada.

Según la ley, el Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Y aclara que no puede destinarse este dinero "al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial".

Corresponde a los propios grupos políticos, según la normativa, "llevar con una contabilidad específica de la dotación" que reciben. ¿Y qué hacen con esa contabilidad? El texto es claro: la pondrán "a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida". Y esa es la clave, que lo pida el pleno. De no hacerlo, no hay obligación de presentar las cuentas ante la Intervención y por tanto no hay forma de saber en qué se gasta.

Intento de fiscalización rechazado en pleno

En el Ayuntamiento de Granada hubo un intento en septiembre de que se analizaran las cuentas de los grupos. Fue a propuesta de Vox, en una moción en la que pedía la aprobación en Pleno de la fiscalización de las cuentas, pero no se aprobó. Votaron a favor los tres concejales de Vox y los dos de Unidas Podemos presentes en la sesión, pero recibió el voto en contra de los dos grandes partidos, el PSOE y el PP. Vox pedía un calendario de control y fiscalización y que se reclamara la devolución de asignaciones a Cs y a PP por la pérdida de concejales.

El concejal de Hacienda, José Antonio Huertas (en el gobierno como no adscrito pero antes de Cs), defendió que las cantidades recibidas que advertía Vox eran del primer semestre y las cantidades eran correctas estando activo el grupo y que devolvieron 164.000 euros de Cs cuando se disolvió. "La fiscalización depende del partido. Cs tenía contratada una gestora a la que mandaban todas las facturas del grupo", defendió Huertas. Unidas Podemos votó a favor porque "no tienen nada que esconder y publican en el área de transparencia de su web cada año los ingresos y gastos ejecutados" y dijo que otro debate sería las cantidades de cada grupo, pero señaló que son partidas clave para el desarrollo de los grupos de la oposición. El PP dijo que no había irregularidades algunas en los pagos recibidos y que las exigencias de control no suponen mejoras en los mecanismos contables del Ayuntamiento, lamentando que se ponga la duda sobre los partidos en el uso de estos fondos y la "honorabilidad de los concejales", mostrándose favorable a mostrar los datos pero sin participar en "procesos inquisitoriales de imagen publicitaria". El portavoz del PSOE tampoco quiso entrar en las dudas y defendió la regulación de las cuentas sin permitir que se cuestione "la honradez de los grupos municipales". El grupo del PSOE pasa una auditoria mensual, fiscalización anual de hacienda y se publica en su web.

Tras la negativa a la moción, Vox ha presentado sus propias cuentas a la Intervención, pero esta no está obligada a estudiarlas ni hacer nada al no tener el mandato del Pleno, por lo que no servirá para nada.