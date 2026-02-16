Diputación de Granada presenta en Madrid una ruta turística para redescubrir sus castillos y fortalezas

La Diputación de Granada presentó esta noche en Madrid la nueva Ruta de los Castillos y Fortalezas de la provincia, un proyecto turístico con vocación estratégica que busca reforzar la promoción del territorio, impulsar la economía local y situar el patrimonio defensivo granadino como uno de los grandes motores de desarrollo en los municipios.

El acto institucional se celebró en el Palacio de Neptuno y contará con la participación del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en un encuentro al que asistieron representantes del sector turístico, alcaldes de la provincia y medios de comunicación. La iniciativa se integra dentro del proyecto global “Todos los caminos llevan a Granada”, con el que la institución provincial viene articulando nuevas propuestas orientadas a diversificar la oferta y atraer visitantes durante todo el año.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, durante su intervención esta noche en Madrid. / Granada Hoy

Francis Rodríguez destacó durante la presentación el valor histórico de los municipios granadinos y el potencial que encierra este legado monumental como generador de oportunidades. Según subrayó, la ruta nace con el objetivo de dinamizar el turismo rural, fomentar la desestacionalización y abrir nuevas vías de desarrollo para localidades que cuentan con fortificaciones singulares, muchas de ellas vinculadas a siglos de historia fronteriza.

La propuesta, además de poner el foco en el patrimonio, pretende dar un salto cualitativo en la estrategia promocional de la provincia. El presidente provincial insistirá en que el proyecto no se limita a ofrecer un recorrido cerrado, sino que aspira a convertir cada fortaleza en una experiencia cultural completa, conectada con el territorio y con capacidad para atraer tanto al visitante individual como a operadores especializados.

Una plataforma para crear rutas personalizadas

Uno de los pilares del proyecto será el lanzamiento de la plataforma digital www.castillosdegranada.es, diseñada como una herramienta práctica y flexible para planificar itinerarios adaptados a cada perfil de viajero. A través de este espacio web, los usuarios podrán seleccionar fortalezas según diferentes criterios como la ubicación, la tipología, la duración de la visita o la combinación territorial, configurando así propuestas a medida.

Esta fórmula permitirá, por ejemplo, enlazar castillos cercanos para una escapada de fin de semana o construir rutas temáticas que conecten varios puntos de la provincia en un viaje de varios días. La Diputación ha concebido esta herramienta no solo como un recurso para el público general, sino como un instrumento profesional para quienes trabajan en la comercialización turística.

En este sentido, la plataforma facilitará la labor de agencias de viajes, turoperadores, receptivos y empresas DMC, que podrán estructurar paquetes y propuestas combinables con otros atractivos del destino, desde la oferta cultural y gastronómica hasta la naturaleza o el turismo de interior.

Rodríguez trasladó que el propósito es que cada castillo deje de ser únicamente un monumento visitable para convertirse también en un elemento capaz de generar actividad económica, empleo y proyección para los municipios que lo albergan. La ruta, por tanto, se plantea como una herramienta abierta que favorece la creación de recorridos diversos y adaptables a las demandas del mercado.

Los enclaves que integran la ruta

Momento de la presentación de la Ruta de Castillos y Fortalezas de Granada. / Granada Hoy

La Ruta de los Castillos y Fortalezas de Granada recorre algunos de los enclaves defensivos más representativos de la provincia, entre los que se encuentran el Castillo de La Calahorra, el Castillo de La Herradura, el Castillo de San Miguel, la Alcazaba de Guadix, el Castillo de Íllora, el Castillo de Láchar, la Alcazaba de Loja, el Castillo de Moclín, el Castillo de Montefrío, el Fuerte de Carchuna, la Alcazaba de las Siete Torres, el Castillo de Salobreña, el Castillo de Castril, el Castillo de los Ulloa y el Castillo de Baños, conformando así un itinerario que conecta fortificaciones de interior y de costa y que permite al visitante sumergirse en la historia de una provincia marcada durante siglos por su carácter fronterizo.

Estos monumentos conforman una red patrimonial que permite al visitante recorrer desde fortalezas medievales de interior hasta recintos defensivos costeros, en un itinerario adaptable y complementable con otros atractivos culturales y turísticos de la provincia.

Patrimonio, sostenibilidad y proyección cultural

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo y la cantaora Marina Heredia. / Granada Hoy

Durante el acto, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, puso el acento en el valor del proyecto como modelo turístico estructurado y alineado con las nuevas tendencias. La regidora defendió que esta iniciativa permite transformar el patrimonio defensivo en un atractivo moderno, sostenible y organizado, además de convertirse en un respaldo para el posicionamiento cultural de la capital.

Carazo señaló también que la ruta puede servir como una palanca más para reforzar el camino de Granada en su aspiración a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, al incorporar un relato histórico cohesionado y una herramienta útil para el sector profesional. A su juicio, el proyecto no solo contribuye a enriquecer la narrativa cultural del territorio, sino que ofrece un recurso que fortalece la imagen de Granada como destino de calidad.

Una presentación con experiencia inmersiva y música en directo

La puesta de largo de la Ruta de los Castillos y Fortalezas no se limitó a la exposición institucional. El evento incluyó una experiencia audiovisual inmersiva de cinco minutos, concebida como un recorrido por la historia defensiva de la provincia con el fuego como hilo conductor simbólico. Esta proyección evocó la memoria de las piedras y la evolución de las fortalezas granadinas a lo largo del tiempo, desde su función estratégica hasta su valor patrimonial actual.

Presentación de la cantaora Marina Heredia. / Granada Hoy

Además, la presentación contó con la actuación de la cantaora Marina Heredia, en un momento artístico que se desarrolló bajo la proyección del patio de armas del Castillo de La Calahorra, uno de los enclaves más representativos del legado monumental granadino.

La Diputación ha planteado este acto como la culminación de una acción de gobierno centrada en reforzar la identidad de la provincia a través de su patrimonio defensivo, ofreciendo una propuesta que une tradición e innovación.

Un nuevo eje para el turismo provincial

Con esta iniciativa, la Diputación de Granada busca consolidar un modelo turístico basado en la singularidad del territorio y en la capacidad de sus municipios para ofrecer experiencias culturales diferenciadas. La provincia, históricamente definida como una auténtica tierra de fronteras, cuenta con un conjunto de castillos, fortalezas y recintos defensivos que narran siglos de historia y que ahora se presentan como un recurso estructurado, accesible y preparado para competir en el mercado turístico actual.

El lanzamiento de la Ruta de los Castillos y Fortalezas pretende situar este patrimonio en el centro de una estrategia que combina el legado histórico con las posibilidades de la tecnología digital, con la mirada puesta en el desarrollo local, la sostenibilidad y la creación de nuevas oportunidades económicas en el conjunto del territorio granadino.