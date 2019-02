El director del Palacio de Congresos deja el cargo después de cinco años

El director ejecutivo del Palacio de Congresos anunció ayer su dimisión. Tras cinco años de intenso trabajo, Raúl Lozano detalló ante los micrófonos de COPE que abandonaba su puesto para cambiar de rumbo. Según explicó, su marcha es inminente por lo que todo lo que ocurra a partir de ahora en el Palacio lo verá "como espectador. En este sentido, Lozano reconoció que tras ser tan reivindicativo se marchaba: "igual es bueno para el Palacio que haya aires frescos y otras caras".

Durante la entrevista reconoció que va a seguir trabajando en el sector turístico y cooperando en todo lo que le pidan. En este sentido, celebró el trabajo ya hecho. "2020 y 2021 son años que van a ser muy buenos, tenemos una cosecha impresionante de congresos", añadió. Asimismo, deseó que "todo vaya bien". Sobre cómo se siente, reconoció que estaba "encantado y emocionado". "La semana que viene seguiré soltando los tratos y tal pero pronto estaré dejando formalmente la responsabilidad".

Según relató, empezó a valorar esta decisión durante la pasada Navidad. A su juicio, será bueno que el Palacio "tenga otros agentes que cojan el testigo". "No me voy con reproches ni resquemor ni nada. He disfrutado mucho y también he peleado, he debatido y he sido controvertido".

Asimismo, Lozano reconoció los esfuerzos de todos los profesionales que trabajan en el Palacio. "Lo que he intentado es respaldarlos y apoyarlos. Son los que de verdad hacen cada evento", dijo Lozano quien reconoció que se marcha con "alegría, felicidad y la pequeña zozobra de una etapa que hay que cambiar".

Por último, reconoció que puede que haya alguien aliviado con su marcha. "Estoy encantado sí también hago ese servicio" dijo Lozano que agregó que, después de tanto pelear yo creo que a nivel personal, quien me ha tratado, sabe que no hemos tenido problemas". "No pasa nada por discutir. En Granada nos tenemos que acostumbrar a una discusión sosegada y a tratar de construir. Hacer menos pasilleo y rumorología y dedicarnos a construir. Asumir los problemas, plantear objetivos e intentar conseguirlos" .

Lozano fue director de marketing de CajaGranada entre el 89 y el 99. Tiempo después entró en una agencia de viajes de aventuras. Dirigió el hotel Ladrón del Agua y el hotel Peregrinos y ha sido consejero delegado de la Federación de Hostelería. Ya en 2014 afirmaba que no se veía en el cargo durante los 23 años que restaban entonces de concesión y reconocía a este periódico que "si la gestión se convierte en una lucha contra los elementos" perdería la ilusión por los proyectos".