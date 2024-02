El Ayuntamiento cambia su estructura y crea un nuevo director general para coordinar el PGOM: sueldo y críticas de la oposición

El Ayuntamiento de Granada cambiará su estructura de puestos directivos aprobada con el cambio de Gobierno y la entrada del PP en verano del año pasado para crear un nuevo puesto de director general. En concreto, será un director general que coordinará la nueva oficina que se va a poner en marcha para la redacción del PGOM y que contará con 16 profesionales.

La creación de este puesto directivo, con una retribución 54.000 euros aprobada en Junta de Gobierno Local mediante modificación de crédito, ha levantado las críticas de la oposición.

El viceportavoz del PSOE, Jacobo Calvo, ha dicho que "nos han querido colar este punto a sabiendas de que el foco mediático está en los presupuestos pero nos cuelan un director general, un puesto de libre designación para un asunto tan trascendental como la redacción del PGOM. Más de 60.000 euros que bien podrían ir para los vecinos, para poner bancos o más arbolado", ha criticado, acusando al PP de querer poner "a una persona de confianza" en este puesto.

"¿No confían en los técnicos municipales de Urbanismo? Hay una estructura cualificada para acompañar el proceso de redacción del PGOM. Granada, que aspira a la mejor planificación urbanística, en lugar de sacar a concurso el contrato para tener al mejor equipo posible con experiencia, nombra a una persona de confianza para gestionar perfiles de una bolsa de empleo con un presupuesto de 3 millones de euros. Me parece escandaloso. Este equipo de gobierno no confía en los técnicos, tiene que colocar a persona del PP para elaborar el PGOM y seguramente tenga otras intenciones. ¿Quiere especular con el suelo de la ciudad? ¿Que sean otros los que lo elaboren para que luego haga el cambiazo? No se entiende este proceso", ha criticado Calvo.

Desde Vox, la portavoz, Beatriz Sánchez, ha preguntado cómo se va a componer esa oficina y se ha mostrado preocupada por un gasto más en el Ayuntamiento. "Técnicamente este trabajo es importante y difícil de llevar a cabo por la precaria situación de Urbanismo, con déficit de personal, y por eso es importante saber cómo va esa oficina porque este puesto como el resto es por designación. Requiere desarrollar el punto un poco más".

El concejal de Recursos Humanos, Vito Epíscopo, ha dicho que la oficina, como ya se informó, se compondrá de 16 personas y no serán todos de bolsa, defendiendo de todas formas el nivel de las mismas. "Lo que se solicita ahora es crear el director general con un proceso de selección basado en méritos, no viene acompañado de nombre. Y buscaremos gente para el resto de perfiles con experiencia en redacción planes urbanísticos, no buscamos perfiles generalistas y sí gente con experiencia".

El PP ha votado a favor, el PSOE en contra y Vox se ha abstenido.

Pago de facturas de Rober y otros asuntos

Además, en la comisión iban otros tres puntos de urgencia como la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de deuda con Rober por 5 millones para el pago de las facturas de agosto y diciembre de 2022.

También se ha aprobado definitivamente el cambio en la ordenanza del canon de mejoras de infraestructuras hidráulicas y la de servicios de alcantarillado y depuración.