El doctor Antonio Alcaraz da otra alegría a Castril

Castril tiene un nuevo motivo para sentir el orgullo que da tener un vecino excepcional. El doctor Antonio Alcaraz Asensio, castrileño de pro, ha sido uno de los especialistas que han logrado un hito médico. En el Clínic de Barcelona vino al mundo el primer bebé nacido tras el trasplante de útero de su madre, Tamara Franco. La noticia ha tenido una amplia repercusión y para Granada sirve de excusa para resaltar la figura del jefe de Servicio de Urología del hospital barcelonés, que siempre tiene a Castril en su corazón.

En la rueda de prensa en la que se explicó el excepcional logro que supone el nacimiento de Jesús, el castrileño explicó que "estamos acostumbrados a curar tumores o mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero esto es un paso más porque en este caso estamos creando vida".

Antonio Alcaraz fue uno de los médicos que el 5 de octubre de 2020 realizó el primer trasplante de útero, operación que también lideró el jefe del Servicio de Ginecología del Clínic, el jienense Francisco Carmona. Tamara Franco fue la receptora. Esta mujer nació un trastorno congénito del aparato reproductor femenino que afecta a 1 de cada 5.000 mujeres en el mundo, el síndrome de Rokitansky. Estas mujeres ya nacen sin útero y sin trompas de Falopio.

En un comunicado, el Clínic explica que dos meses después de la cirugía, la paciente tuvo la regla por primera vez y su recuperación fue normal. Tamara se quedó embarazada, pero tuvo un aborto en la semana 8 de gestación (una situación que puede ser habitual en pacientes que se realizan un tratamiento de fecundación). Al cabo de unos meses, y después de que la paciente estuviera recuperada se contagió de la Covid-19 (leve) y hubo que esperar unos meses antes de realizar un nuevo intento con nuevos embriones. Finalmente, se pudo realizar una nueva fecundación y Tamara se quedó embarazada de Jesús, el bebé que fue presentado junto al equipo médico que está detrás de este milagro de la ciencia. Jesús nació en la semana 30 de gestación con un peso de 1.125 gramos.

Tras aquel trasplante, Antonio Alcaráz reconocía que "hemos subido a la Luna". Muy pocos hospitales del mundo pueden realizar una cirugía tan compleja como la de trasplantar un útero. "La obtención del útero de la donante (hermana de la receptora) llevó once horas y se hizo mediante cirugía robótica. Y luego hubo que trasplantarlo. En total, 17 horas de intenso trabajo por parte de un equipo de unas 20 personas. "Y no fuimos lentos. En agosto del año pasado, estuve en Dallas y tardaron 19 horas en total", explicó en 2020 el doctor castrileño. "Cuando subimos a la Luna, más que pisar o no el satélite, lo importante fue lo que se aportó a la aviación, a las comunicaciones, a la tecnología... exactamente igual repercute esta operación a nuestra cirugía", reflexionó en aquella conversación.

Sobre sus orígenes, Antonio Alcaraz lo tiene claro: "No he renunciado ni a mi origen ni a mi acento". El doctor Antonio Alcaraz Asensio se enorgullece de Castril al tiempo que se define como "barcelonés convencido". En 2019 descubrió una placa con su nombre de una calle de su pueblo dentro de los actos con motivo de las fiestas de la Virgen del Rosario y del Cristo del Consuelo. Se ufana de tener "ocho apellidos castrileños: Alcaraz, Asensio, Ortiz, Ródenas, García, Ortiz, Sola y Soria" y de un antepasado alemán al que le debe el cabello rubio y los ojos azules. Por lo demás, castrileño al cien por cien.