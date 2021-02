Ocho doctorandos de la Universidad de Granada se clasifican para la final del concurso ‘3 Minute Thesis’

Ocho estudiantes de Doctorado de la Universidad de Granada (UGR) se han clasificado para la final del concurso 3 Minute Thesis (3MT), organizado por la Escuela Internacional de Posgrado (EIP), en colaboración con el Doctoral Studies Group de las universidades del Grupo Coimbra.

Nuria Victoria Aguerre González (con su charla “Dream big, develop true grit”); Carlos Bailón Romacho (“I know what you did to be great”); Leslie Elizabeth Lara Ramos (“Two problems, one solution”); Daniela Alejandra Olivarez Díaz (“Why mathematics turns children into automata”); Francisco Javier Osuna Prieto (“A bigger pandemic: a spicy solution”); Fernando Pérez Bueno (“In cancer detection, the devil is in the details”); Elisa Paula Postigo Martín (“To exercise or not to exercise… that is the question”) y Marta Riquelme Medina: (“Collaborating with your competitor”) han sido los ocho clasificados para la final del concurso 3MT, que se celebrará durante el mes de marzo.

De ellos saldrá el ganador del concurso en la UGR, cuyo vídeo competirá con los ganadores del resto de las universidades europeas. En la final del concurso en la UGR también habrá un segundo clasificado y un premio especial del público.

Entre el 8 y el 22 de abril, las universidades del Grupo Coimbra votarán los vídeos de los finalistas. Los tres primeros de la votación participarán en la final en directo, que se celebrará en Praga entre el 16 y el 18 de junio de 2021.

En este certamen, los participantes, todos ellos alumnos de la EIP, deben exponer en qué consiste su tesis doctoral, de una forma divulgativa y amena, para que el gran público la entienda. En la semifinal (que se celebró de forma virtual y siguieron más de 200 a través de Youtube y Facebook) participaron 20 doctorandos de la UGR.

El acto estuvo presidido por la ex presidenta del Comité Ejecutivo del Grupo Coimbra de Universidades y vicerrectora de Internacionalización de la UGR, Dorothy Kelly, y fue presentado por el director de la Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas de la UGR, Francisco Contreras.

Las reglas del concurso exigen a los participantes resumir su tesis en un máximo de 3 minutos, en inglés y con la ayuda de una sola diapositiva. La Universidad de Granada ofrece así la oportunidad a sus estudiantes de doctorado de tomar parte en esta competición a nivel internacional, a través de la colaboración con las universidades del Grupo Coimbra.

El concurso está basado en una idea desarrollada por la Universidad de Queensland (Australia), que se ha extendido a muchas otras universidades del mundo. El objetivo es desarrollar la capacidad de comunicación y difusión científica de los jóvenes investigadores en formación través de su participación en el concurso.

Para ayudar a los alumnos a preparar su charla, la EIP y la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR han organizado un Taller de Comunicación de un mes de duración, en el que los participantes han aprendido algunas claves para divulgar mejor su trabajo.