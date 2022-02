Estos 20 doctorandos de la Universidad de Granada contarán su tesis en menos de tres minutos

La Universidad de Granada (UGR), a través de la Escuela Internacional de Posgrado (EIP), ha organizado por sexto año consecutivo el concurso 3 Minute Thesis (3MT), en colaboración con el Doctoral Studies Group de las universidades del Grupo Coimbra y la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR.

La semifinal del certamen se celebrará el viernes, 18 de febrero, a partir de las 11:00 horas, en el Salón de Actos del Complejo Administrativo Triunfo de la Universidad de Granada. En ella estarán presentes la vicerrectora de Internacionalización de la UGR, Dorothy Kelly; el director de la Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Francisco Contreras Cortés; el director de la Escuela de Doctorado de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías, Antonio García Casco; y la directora de la Escuela de Doctorado de Ciencias de la Salud, María Carmen Ruiz Ruiz. El acto será abierto al público general, con entrada libre hasta completar aforo

En 3 Minute Thesis, los participantes, que son estudiantes de la Escuela Internacional de Posgrado (EIP), deben resumir su tesis doctoral de una forma divulgativa y amena para que el gran público la entienda. Las reglas exigen realizar la exposición en un máximo de tres minutos, en inglés y con la ayuda de una sola diapositiva. La Universidad de Granada ofrece así la oportunidad a sus estudiantes de doctorado de tomar parte en esta competición a nivel internacional, a través de la colaboración con las universidades del Grupo Coimbra.

El concurso está basado en una idea desarrollada por la Universidad de Queensland (Australia), que se ha extendido a muchas otras universidades del mundo. El objetivo es desarrollar la capacidad de comunicación y difusión científica de jóvenes investigadores en formación.

En la primera fase del concurso participan 20 doctorandos de los distintos programas de las Escuelas de Doctorado de la Universidad de Granada. Los nombres de los participantes y los títulos de sus charlas son los siguientes:



Ignacio Abadía Tercedor

“Humanizing robots”

Gabriela Ángeles De Paz

“Microorganisms: A Royal Flush”

Marta Badenes Sastre

“Different perspectives, a hidden reality”

Pablo Campos Garzón

“ The A, B, Cs of active commuting to school”

Lorenza Coppola Bove

“Bone-hemian Rhapsody”

Mario Euseche

“Let’s talk about it ”

Alejandro García Beltrán

“The Chosen Pandemic”

Ana Isabel Guzmán Carrasco

“The bad smell that cures”

Sandra Haro Márquez

“The black box of the state”

Greta Manini

“Beware of the tiger”

José Fernando Martín Villena

“Becoming bye-lingual opens doors”

Emanuela Gemelli

“Serious Science Teaching… with Comics!”

Mar Montoya Lozano

“Perceiving in-equality?”

Ximena Palma Leal

“THE ROUTE”

Unai Adrián Pérez De Arrilucea Le Floc'h

“Electromyostimulation or not electromyostimulation? That is the question”

Rafael Prieto Moreno

“An app to reconnect to life”

Verónica Paula Recchioni

“Tales from nowhere”

Thais Shareeliz Torres Castro

“Labour beyond the binary”

Alberto Sola Leyva

“Microbial atlas of human uterus”

Anabel Torrente López

“Throwing gold away”



Un jurado compuesto por personas ligadas al ámbito de la comunicación y difusión científica seleccionará las ocho mejores intervenciones, que pasarán a la final de la UGR.

Para ayudar al estudiantado a preparar su charla, la EIP y la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR han organizado un Taller de Comunicación de un mes de duración, en el que los participantes han aprendido algunas claves para divulgar mejor su trabajo.

El vídeo con la actuación ganadora del concurso se mandará al jurado del Grupo Coimbra y competirá con las finalistas del resto de las universidades europeas.