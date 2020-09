7 documentales true crime, después de ver los cuales te harás fan de este género

A algunas personas les encanta sentirse detectives. A otros les fascina el mal, especialmente cuando no es imaginario. Quizás es por eso que el género true crime se ha vuelto tan popular. Para aquellos que aún no han visto documentales sobre crímenes misteriosos, hemos recopilado las mejores series de televisión sobre crímenes reales de Netflix - después de verlas, la mitad del equipo editorial se volvió adicto a este género. Puedes encontrar todas las películas en Netflix.

True crime (crimen real) es el género de cine y literatura, en el que el autor analiza un crimen real y las acciones de las personas asociadas a él.

A los que estudian inglés con un profesor o en los cursos de inglés online les recomendamos ver las películas en original, y si al principio el idioma de las películas parece demasiado difícil, no cambies los subtítulos al español. Lee subtítulos en inglés para aprender a reconocer palabras de oído.

The Keepers ("Los Guardianes")

Serie de televisión, 7 episodios, 50-55 minutos cada unoEn 1969 tuvo lugar un misterioso asesinato, que aún no ha sido investigado: una monja, la hermana Katie, que enseñaba teatro e inglés en una escuela de niñas en Baltimore, fue asesinada. Sus estudiantes creen que el asesinato fue silenciado debido a un escándalo sexual en la iglesia. Los autores están tratando de descubrir qué sucedió en realidad.

Casting JonBenet ("Audición para el papel de JonBenet")

Película, 1 hora 12 minutosEn 1996, el día de Navidad, JonBenet, la reina de belleza de Colorado, de seis años, fue asesinada en su casa. Sobre el asesinato sabían en todo el mundo, surgieron una gran cantidad de teorías de conspiración y mitos a su alrededor. Los autores de la película los investigan usando el género documental - reconstrucción y puesta en escena de eventos.

Making a Murderer ("Creando un asesino")

Serie de televisión, 2 temporadas, 10 episodios, cada episodio - 55-80 minutosSteven Avery cumplió 18 años de prisión por cargos falsos de violación; su inocencia fue probada mediante una prueba de ADN. Después de su liberación, Steven decidió presentar una demanda multimillonaria contra su distrito y altos funcionarios por manipular pruebas y corrupción. Y luego comenzaron los eventos misteriosos: la policía detuvo nuevamente a Steven por tentativa de homicidio, su sobrino dio un testimonio extraño y confuso. Una historia de 30 años sobre la impunidad de las autoridades.

Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer (No te metas con los gatos: caza al asesino de Internet)

Serie de televisión, 3 episodios de 60-70 minutosUn chico, dos gatitos. Un video violento con este nombre se volvió viral en Internet en 2010. Deana Thompson y John Green, dos analistas de datos, decidieron encontrar al atormentador de gatitos. Crearon un grupo en Facebook, cientos de voluntarios los ayudaron a analizar videos: objetos en la habitación, banda sonora. Encontraron al desollador y resultó que había cometido el asesinato real.

Amanda Knox (“Amanda Knox”)

Película, 1 hora 27 minutosEn 2007, la estudiante de intercambio estadounidense Amanda Knox regresó a su apartamento en la ciudad italiana de Perugia. La puerta del baño estaba cerrada con llave, y luego encontraron a la vecina de Amanda adentro: la niña fue asesinada y violada. Amanda fue acusada de asesinato y sentenciada a 26 años de prisión. Fue puesta en libertad cuatro años más tarde por falta de pruebas. Cómo es ser objeto del odio de millones - lo cuenta Amanda en esta película.

Evil Genius ("Genio malvado")

Serie de televisión, 4 episodios de 45-50 minutosCollar case (caso de collar) - así es como llaman a este caso en los Estados Unidos. En 2003, Brian Wells asaltó un banco en la ciudad de Erie y exigió $250,000. Amenazó a los empleados del banco con una pistola y logró sacar $9,000. 20 minutos después, Brian fue atrapado por agentes del FBI y, después de otros 10 minutos, en su cuello explotó la bomba. Una banda de estafadores obligó a un repartidor de pizzas corriente a cometer el delito.

I Am a Killer ("Soy un asesino")

Serie de televisión, 2 temporadas, 10 episodios, cada episodio: 50-60 minutosLa vida real da más miedo que cualquier historia de ficción. Así lo confirma la serie de entrevistas documentales con personas que esperan la pena de muerte en prisión por sus delitos. Ladrones, violadores, asesinos cuentan historias sobre sus vidas.