El foro 'Andalucía Influye', en la Universidad de Granada

La tercera edición del foro 'Andalucía Influye' en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada se ha celebrado este jueves organizado por el Consejo Audiovisual de Andalucía, en colaboración con la Universidad de Granada y la plataforma iCmedia.

El objetivo de estas jornadas de influencia responsable es conocer el entorno de los creadores de contenido audiovisuales y reflexionar sobre el impacto que tienen en la sociedad, especialmente en los menores.

En la apertura del foro nos acompañan, la secretaria general de la Universidad de Granada María Asunción Torres, el coordinador del grado de comunicación audiovisual de la Facultad de Comunicación y Documentación Juan Ángel Jódar, la vicepresidenta de la plataforma iCmedia Marta Oses y el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía Domi del Postigo.

"Como futuros profesionales de la comunicación tenemos también un papel muy importante y significativo en este ámbito ya que somos usuarios de redes y, nuestra función es saber manejar esos mensajes" nos introduce Jódar.

Tras la introducción a las jornadas de estos profesionales, Patricia SanMiguel, coordinadora y coautora, presenta el “Libro Blanco de la Influencia Responsable”, un proyecto creado por iCmedia y cofinanciado por la Unión Europea. Este libro quiere ofrecer un buen diagnóstico de cómo se está ejerciendo la influencia en el nuevo entorno digital y la contribución para crear un entorno de influencia más transparente, confiable y responsable.

"Fui consciente y aprendí que todos somos influidos y aquellos que no lo aceptan no tienen la capacidad de ser quien realmente quieren ser" palabras que nos subraya Patricia.

Y, para saber qué piensan los influencers y conocer su opinión al respecto se les invita para que expresen cómo es su comportamiento en Internet y qué uso hacen de las redes sociales. Participan en el debate los siguientes influencers andaluces:

@elprofeinquieto (Juan Jesús Pleguezuelos)

@Azul_Mistico (Ana Hernández)

@GutierrezRojasl (Luis Gutiérrez Rojas)

@orientandujar (Maribel y Ginés)

"Hay una cierta obsesión con el número de los seguidores y no es tanto la cantidad si no la calidad, es decir a dónde quieres llegar y en quién quieres influir" sostiene Luis Gutiérrez, "Para mi no es importante el formato o la edición, aunque sea algo que se tenga que cuidar en redes, es mucho más importante el mensaje que vas a transmitir" finaliza con estas palabras el licenciado en medicina y cirugía.

"Al final tu mensaje siempre va a llegar a la audiencia, de un tamaño u otro, va a tener una influencia sobre ello independientemente del tipo de contenido que ofrezcas", "¿Dónde está el límite entre una persona que en su casa publica historias que ven 200 personas y una persona que llega a 6 millones de personas, su mayoría menores? Se cruza la línea de la libertad de expresión y el contenido que hay que controlar, ahí es donde hay que establecer unos límites" una parte del discurso del que nos hace partícipe Ana, “Nadie nos ha preparado para hacer este trabajo”, "La parte positiva de la influencia en redes sociales actualmente, es que los jóvenes tienen una serie de informaciones que antes nosotros no teníamos, pueden llegar a contenido al que nosotros no teníamos acceso" ultima la influencer de viajes y lifestyle.

"Las redes están creando unas burbujas entorno a cada uno de nosotros, y eso esta provocando la radicalización de la sociedad, somos más fundamentalistas, cada vez nos cuesta más crear un diálogo. Y, a ese callejón sin salida nos esta llevando las redes sociales" nos transmite Juan Jesús, "¿Cuál es la solución a revertir esta situación, yo encuentro la respuesta en la ilustración, y esto se consigue a través de la educación y fomentar la cultura" concluye el profesor de historia.

"Tenemos que tener cuidado con lo que vertimos en nuestras redes sociales porque no sabemos a quién le está llegando" opina Ginés, "Tienes que ser totalmente responsable y consciente que el contenido va dirigido a una serie de consumidores que no vas a saber quiénes son" completa con estas palabras Maribel.