Los empresarios anuncian un gran acto reivindicativo por las comunicaciones de Granada

"Granada tiene futuro. Tenemos proyectos tractores que pueden cambiar la dinámica de la provincia, como el acelerador de partículas, el PTS o la Inteligencia Artificial. Tenemos conocimiento y tenemos capacidad. Pero nos faltan infraestructuras". Así lo ha asegurado esta mañana el presidente de Cámara Granada y de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, en declaraciones previas a la tradicional reunión conjunta con las que las dos organizaciones cierran en el año y a la que, en esta ocasión, también se ha sumado la Cámara de Comercio de Motril, con su presidente Julio Rodríguez a la cabeza.

"Nuestras empresas no compiten en igualdad de condiciones", ha apuntado Cuerva, señalando que el déficit de infraestructuras y comunicaciones "merma nuestro recorrido" y convierte a Granada en una "provincia castigada". Por ello, la CGE y Cámara Granada están trabajando ya en la organización de un gran acto empresarial por las comunicaciones de la provincia, en el que se reivindicará que las administraciones "traten a Granada como se merece".

El acto, previsto para el primer trimestre del año, hará especial hincapié en el déficit de conexiones aéreas y ferroviarias, así como en la necesidad de que no se demoren los trámites necesarios para que el inicio de las obras del Corredor Ferroviario del Mediterráneo a su paso por Granada.

"Vamos a hacer que se oiga la voz de los empresarios. Está en juego el futuro de Granada", ha señalado Cuerva ya en la reunión conjunta de Cámara Granada, CGE y Cámara Motril, en la que también ha pedido a las administraciones altura de miras. "Tenemos que trabajar primero por Granada y luego por nuestros intereses particulares".

En la reunión conjunta de trabajo, el presidente de la CGE y Cámara Ganada ha analizado la situación con la que el tejido empresarial afronta el nuevo año, después de "un 2021 muy complejo, que está terminado incluso peor de lo esperado". A pesar de los indicios positivos y de la creación de empresas y empleo, Granada afronta 2022 "con un tejido empresarial más débil y con nubarrones en el horizonte" derivados de la incertidumbre y de problemas como la restricción del crédito, el alto riesgo de morosidad y unos costes empresariales que no dejan de crecer.

"Estamos en un momento crítico. Es cierto que se han reactivado los sectores, pero la economía de Granada no se ha recuperado", ha indicado Cuerva, recordando que "la empresa granadina no se está encontrando con políticas que acompañen la reactivación". En ese sentido, el presidente de los empresarios granadinos ha reiterado que "no habrá salida de la crisis" sin la empresa: "No va a llegar la recuperación a la provincia si no creemos en la empresa".

El presidente de Cámara Granada y CGE ha indicado en el encuentro que las organizaciones empresariales de la provincia afrontan 2022 con dos grandes retos: por un lado, mantener y reforzar la unidad de acción empresarial, "siendo aún más exigentes y reivindicativos"; y, por otro, ofrecer herramientas y ayudas a las empresas para que puedan crecer y ser más competitivas, apostando por la innovación, la internacionalización y la digitalización.