Más de 90 empresas buscarán profesionales en la nueva edición de la Feria Internacional de Empleo de Granada

Más de 90 empresas y entidades públicas participarán en la próxima edición de la Feria Internacional de Empleo de Granada, que este año se celebra el próximo 9 de mayo, jueves, en el Palacio de Congresos de la capital granadina.

En la web del evento figuran tanto las entidades participantes como las administraciones impulsoras de esta cita anual, Universidad de Granada, Junta, Ayuntamiento, Diputación y Cámara Granada. Ya se puede realizar la inscripción como participante en este evento en la página web feriaempleogranada.org. El evento comenzará a las 9:00 horas y tendrá una pausa de 14:00 a 16:00 horas.

En la pasada edición casi el 30% de las personas participantes que buscaban un empleo lo encontraron entre los puestos ofertados por las empresas participantes, indica la organización en la web. En 2023 hubo un centenar de empresas con 1.200 ofertas de empleo. Aquella feria finalizó con unas 33.600 "interacciones" entre empresas y personas demandantes de empleo.

Habrá talleres y actividades de orientación, posibilidad de entrevistas con empresas "top", acceso a ofertas de empleo y la oportunidad de conocer pymes, start ups y multinacionales. Está previsto que participen en la Feria Internacional del Empleo de Granada firmas como NTT Data, Greening Group, T System, Wiber, Berner, Aena, el Ministerio de Defensa, Lactalis, Work in Finland, Work in Denmark, Once o la Agencia Tributaria, entre otras entidades.

Ésta será la cuarta edición con el formato actual de la Feria Internacional de Empleo, una iniciativa conjunta que aúna las propuestas que anteriormente desarrollaban organismos como la Cámara de Comercio de Granada o la Universidad. Esta cita llega después de conocerse el dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año, con una subida de 1.600 desempleados en la provincia de Granada, una de las que tienen una tasa de paro más alta de España sólo por detrás de Ceuta, Melilla y Cádiz. Ya son 101.500 las personas que buscan una oportunidad laboral en la provincia.