Un encierro para dar voz a los vecinos afectados por los cortes de luz

El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, y el cura de la barriada de La Paz, Mario Picazo, han iniciado esta mañana un encierro de una semana para exigir soluciones a los cortes de luz que las familias de la zona Norte llevan sufriendo años y que se ha convertido en el principal problema social de Granada. Y sin solución. Según los cálculos de Martín y Picazo, puede haber mas de 10.000 personas afectadas por esa situación. Como ejemplo, hay zonas en Cartuja que en agosto sólo tuvieron 22 horas de electricidad total, ni una hora al día de luz.

"Ha habido muchas mesas, mociones, acuerdos, pero realidades y soluciones, ninguna. El problema va de mal en peor. Hay familias que se han pasado todo el verano comiendo en la calle por no poder encender el frigorífico, cómo se educa después a los niños a que vayan al comedor? No interesa, aquello es como un trastero de la casa, por lo que hay que alzar la voz y decirles a las autoridades que hay soluciones, es difícil, pero las hay", ha explicado el Defensor de la Ciudadanía.

El sacerdote ha acusado a las instituciones de "dejación de funciones" y ha asegurado que el problema del cultivo de marihuana, al que Endesa culpa de los fallos en el suministro, "es un síntoma", pero que "la causa está en otros sitios. "Aquella gente quiere vivir con dignidad y desgraciadamente no los dejamos. A la sociedad le interesa ese tipo de barrios y situaciones", ha denunciado Picazo, que pide el apoyo de la sociedad para poder cambiar las cosas y para que los vecinos se sientan respaldados.

"La gente no es culpable. Podrá ser responsable, pero no culpable. Y hay que tocar la conciencia de los políticos y de la ciudadanía, no hacer chistes, allí hay mucha gente joven con mucho futuro y porvenir si se invierte en promoción y en educación", ha asegurado minutos antes de iniciar el encierro, que se prolongará hasta el domingo próximo en la parroquia de San Francisco del Camino de Ronda.

Allí, Beatriz Ramírez, una vecina del barrio que lleva 50 años viviendo allí, ha denunciado que "Endesa no se ha gastado un duro en poner transformadores. Sí ha quitado porque en calle había cuatro y queda uno para la zona. ¿Ese transformador no puede aguantar tanto?", ha explicado esta vecina, que relata que las demandas de luz no son las mismas ya que "antes solo teníamos la luz, el frigorífico y la lavadora. Hoy hay vitrocerámica, lavavajillas, de todo... a ver si ese transformador puede aguantar ese tiro de luz", ha explicado.

Y no quieren que todo se derive a la marihuana. "Es mentira. Puede haber marihuana como en todos los barrios, en el centro también, ¿por qué no se nota también aquí? ¿Tiene que ser en el barrio Norte?, no señores, somos unas criaturas muy decentes, hay malo como en todos sitios, pero no poner lo malo antes de lo bueno, que lo bueno hay más que malo", ha dicho ante el aplauso de vecinos allí congregados y asociaciones de la zona en apoyo al Defensor y al cura de la barriada, que ha dicho contar con el apoyo de la Iglesia en sus acciones de defensa de los vecinos.

Por su parte, Martín, que espera que con este encierro se empiecen a tomar medidas y no haga falta una segunda acción, ha remitido a preguntar a Endesa por la causa de los cortes de luz, advirtiendo que "no ponga excusas, las de siempre". También a instado a las autoridades a que den respuesta.

Y es que, respecto a la administración, el Defensor es tajante: "Obras son amores y no buenas razones". Y asegura que no se ha hecho nada. "A los hechos me remito, el poblema está ahí. No es fácil pero vamos a sentarnos y poner una solución sobre la mesa eficaz", ha pedido

En este encierro sólo participarán el Defensor y el sacerdote a pesar de que muchos vecinos les han pedido sumarse a la acción reivindicativa y de concienciación.