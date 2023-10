El encuentro nacional de jueces de Vigilancia Penitenciaria destaca la labor de garantizar los derechos del reo y su reinserción

El consejero de Justicia y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha destacado este lunes en Granada, en el marco del encuentro nacional de jueces de Vigilancia Penitenciaria, la labor “poco conocida y valorada” de estos, encargados de garantizar a quien ha cometido un delito los derechos constitucionales en el cumplimiento de las penas y que éstas “sirvan para reinsertar al reo”.

Nieto ha inaugurado este encuentro junto al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por suplencia, Vicente Guilarte, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río. Unas jornadas que se celebrarán hasta el próximo jueves en la capital nazarí, sede del Alto Tribunal Andaluz.

El consejero ha agradecido al CGPJ “que se fijen en Andalucía para hacer estas jornadas” y ha subrayado que la elección de la Real Chancillería de Granada como escenario es acertada por cuanto la actual sede del TSJA fue “el primer edificio designado para ser sede judicial en España por la reina Isabel la Católica”.

Así, ha instado a los jueces a ser “exigentes con el legislador y el Ejecutivo para que cumplamos con nuestras obligaciones a la hora de hacer más fácil su trabajo porque haciendo mejor la Justicia hacemos mejor la sociedad”.

La Consejería de Justicia, como garante de la Asistencia Jurídica Gratuita, destina cada año 150.000 euros a un turno de oficio penitenciario para que los presos que así lo necesiten puedan acceder a un abogado que les ayude a resolver las cuestiones que puedan surgir relativas a su cumplimiento de condena.

“Tenemos la obligación de hacer que el fin último de la Justicia se cumpla. Si no aspirásemos a lo mejor en cuanto a las garantías en el cumplimiento de las penas estaríamos renunciando a que la Justicia cumpla su misión de reinsertar al reo y ser ejemplarizante para el conjunto de la sociedad pero garantizando los derechos que conserva quien ha cometido un delito”, ha defendido.

Las últimas reformas legislativas penales y penitenciarias, las visitas y comunicaciones, la libertad vigilada, la prisión preventiva, la libertad condicional, las medidas cautelares, el tercer grado o las condiciones de los centros penitenciarios son algunos de los temas que se abordarán durante cuatro días en este encuentro que contará con jueces, fiscales, letrados, catedráticos de Derecho Penal y responsables de prisiones y centros de inserción social de toda España.

Una renovación sin vencedores ni vencidos y con independencia

Por su parte, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha anunciado que un grupo de expertos independientes trabaja en un modelo para la renovación del órgano que no tenga "ni vencedores ni vencidos" y ha reclamado no conformarse con que la política meta la mano "en nuestros asuntos". Además, ha recalcado que no tiene intención de perpetuarse en esta condición de presidente "en funciones, como me restriegan".

"Mi único objetivo es conseguir que el Consejo General se renueve porque nos hace falta a todos, especialmente a ustedes", ha resumido Guilarte, que ha incidido en que el sistema exige que "nos adecuemos".

El presidente del CGPJ ha calificado de imprescindible que esa renovación se haga desde la independencia de quienes sean elegidos y ha apuntado que carece de sentido que los jueces permitan intromisiones. En esa línea, ha pedido no mostrarse conformes "con que la política meta la mano en nuestros asuntos, en vuestros asuntos".

"Hay que conseguir una renovación, pero hay que conseguir también que definitivamente podamos hablar de independencia de los jueces", ha añadido.

Guiralte ha apuntado que ha constituido un "pequeño grupo" de estudio con gente valiosa e independiente con el que en breve ofrecerá un modelo en el que "no haya vencedores y no haya vencidos", para evitar la lucha política y reforzar esa necesaria independencia judicial, que ha dicho siente "tan atacada" desde diversos frentes.

"Si no lo conseguimos será el momento de decir hasta aquí hemos llegado", ha advertido Guiralte.