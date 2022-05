¿Quién se podrá enterrar en el pabellón de ilustres del cementerio de Granada? El Ayuntamiento prepara un reglamento tras 12 años abierto

Granada abrió en 2010 en el cementerio de San José el pabellón de los ilustres, un espacio contemporáneo de cristal, marmol y cobre en el patio de la Virgen de las Angustias que con 95 huecos estaba pensado para acoger las cenizas de granadinos ilustres, de destacadas personalidades que a título póstumo se decidiera su ubicación y reconocimiento con esta ubicación. Hasta el día de hoy solo cinco ilustres están enterrados en este espacio: José Navas Parejo, Federico Olóriz, Luis Oruezábal, Enrique Padial y José Ladrón de Guevara. Pero 12 años después de su inauguración no hay reglamento claro que establezca quién puede enterrarse allí, qué requisitos tienen que cumplir para ser distinguidos como ilustres. Y en eso está ahora el Ayuntamiento de Granada con Emucesa.

Se va a crear un reglamento entre Emucesa y la Comisión de Honores y Distinciones para resolver cómo se va a ocupar. Hasta ahora la comisión daba a título póstumo la condición de ilustre para abrir el expediente que aprobaría el destino de los restos en este pabellón pero es necesario establecer en un reglamento las condiciones a cumplir, las distinciones que tienen que tener o los méritos para entrar en el pabellón, lo que hasta ahora se hacía al libre arbitrio.

"Entendemos que se tiene que fijar un criterio objetivo que plantee que puedan entrar personas que tienen concedida la medalla de oro de Granada o que sean hijos adoptivos o predilectos de la ciudad", plantea el concejal de Unidas Podemos, Francisco Puentedura, que cree necesario este reglamento también para evitar partidismo en las decisiones y que se sigan criterios objetivos por todas las corporaciones municipales para que "de verdad sean ilustres y tengan entidad y representen a todos los granadinos".

Una vez establecido el reglamento, tendrá que ser Emucesa, sociedad mercantil participada por el Ayuntamiento que gestiona el cementerio, quien ejecute la decisión que tome la comisión de Honores en base a los criterios fijados. "Quien tienen que proponer tiene que ser la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada, siempre con el visto bueno de la familia" del difunto ilustre, que tiene que aceptar este destino para su familiar.

UP planteará también que este nuevo reglamento excluya expresamente a las personas que "hayan tenido relación con la dictadura franquista en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica".

Más cuidado a los enterramientos de personalidades

Y van un paso más. Consideran que este reglamento se tienen que ampliar a personalidades enterradas en el cementerio de Granada para que Emucesa se comprometa a que sus tumbas estén limpias, mantenidas y hasta señalizadas para el conocimiento de la ciudadanía. "No todo el mundo puede estar en el pabellón de ilustres pero los que no estén y también sean personalidades de Granada o de fuera que estén aquí enterradas, hay que mantener sus enterramientos dignamente y que se señalicen y conozcan. Además, que se garantice que no se desalojan nunca", matiza Puentedura. En el cementerio de San José de Granada están enterrados, por ejemplo, Fernando Montesinos, Ganivet, Joaquina Eguaras, Juan de Loxa, Afán de Ribera, Emilia Llanos, Emilio Herrera, Carlos Cano, Chicho Ibáñez Serrador o Enrique Morente.