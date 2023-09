“Las relaciones España-EEUU están en un momento y números históricos”

Julissa Reynoso (Salcedo, República Dominicana, 2 de enero de 1975) llega a la casa donde se celebra esta entrevista cansada. Desde que aterrizó en Granada no ha parado: reuniones con empresas como Pfizer, en el PTS, o con el nuevo rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, y otra en ese momento pendiente con el Ayuntamiento de Granada. Saca unos minutos de su apretada agenda de trabajo, con también algún rato de turismo como cuando vino en 2004, para detenerse. El antiguo palacete del siglo XVII completamente reconstruido, salvo la fachada y el patio morisco interior, se abre como un remanso de paz y un palco gigantesco hacia la eternidad y grandiosidad de la Alhambra. “Por aquí se siente como estar caminando por la historia de la humanidad”, sentencia la embajadora de Estados Unidos para España y Andorra desde enero de 2022.

–¿Qué trae a Granada a la embajadora de Estados Unidos?

–Vine a conocer más Granada. Tenemos vínculos importantes, actividad económica, inversiones de empresas americanas, también tenemos muchos intereses por la parte universitaria. Tenemos muchas personas americanas que vienen aquí a estudiar... Entonces entre la parte educativa y la comercial, creo que es un lugar natural que debo visitar. Y obviamente, dado la belleza y la gran historia de este lugar, para mí como ser humano, como ciudadano del mundo, me atrae mucho venir a Granada.

–¿Cómo califica en la actualidad las relaciones entre Estados Unidos y España?

–Estamos viviendo un momento muy positivo, histórico en términos de nivel y diversidad de enlaces entre España y Estados Unidos. Mi objetivo como embajadora era retomar una relación que es muy buena y llevarla a otro nivel, y creo que lo estamos logrando. La visita del presidente Biden del año pasado, la visita del presidente Sánchez este año a Washington, las numerosas reuniones, contactos, arreglos, discusiones que se están dando día a día entre las instituciones españolas y americanas, creando nuevas iniciativas, empujando nuevas políticas, para mí son históricas. También tenemos mucha actividad económica y comercial. A nivel más personal, el número de americanos que vienen que vienen y visitan España está en números históricos, como turistas, pero más importante aún para estudiar. España es el principal, o el segundo país más importante para estudiantes americanos como destino de estudio. Entonces todos esos enlaces, desde la parte más macropolítica hasta la parte más cotidiana, demuestra la gran relación que tenemos.

–¿Ve con preocupación la formación del nuevo Gobierno de España?

–No. A ver, esos temas de procesos democráticos de política interna le toca al a los españoles. Son sus procesos y nosotros los respetamos. Se va a tomar el tiempo que tenga que tomarse.

–¿Hay fecha para la llegada de los dos nuevos destructores a la Base de Rota? Se hablaba de uno para 2024 y otro para 2025…

–Sí, todavía tenemos el objetivo de concretizar la llegada de esos destructores que para nosotros demuestra la gran relación que tenemos en España, la confianza que tenemos en esa relación. Y también creemos que, más allá de la parte de seguridad y de preservar la paz, que es el objetivo de nuestros colegas Ministerio de Defensa, también va a traer gran actividad económica para toda esa región de Andalucía.

–Pero aparte de esos destructores del escudo antimisiles de OTAN, ¿qué otros planes tienen para la Base Naval?

–Tenemos a miles de personas ya ahí, de forma presente y activa, y también los representantes militares, que también sus familias que viven ahí. Conectado a todo eso viene mucha actividad económica para empresas y personal español. Estimamos que cientos de millones de dólares han llegado a esa región por nuestra presencia y bueno, dado que nos ha ido tan bien y que el Gobierno español nos ha dado la autorización de poder seguir avanzando con más actividad, llegamos al acuerdo de que podamos venir y traer más destructores, con los que vienen personas que van a instalarse en Rota y su área.

–Y para la Base Aérea de Morón, en Sevilla, ¿cuáles son los planes de la administración Biden?

–Tenemos también una presencia importante. Estamos activamente invirtiendo cientos de millones de dólares en llevar a cabo mejoras en toda la infraestructura de esa base, también para poder mejorar la condición física de esa base, y eso es un compromiso que tenemos con el Gobierno español, pero también con esa área de Morón. Asegurar que podamos tener la mejor tecnología, las mejores herramientas, y la mejor infraestructura posible. Eso significa empleo y también contratos para las empresas locales.

–El presidente Trump mostró su total apoyo a Marruecos con respecto al Sáhara Occidental. Sin embargo, en los últimos días ha habido mucho movimiento diplomático que deja entrever que la administración Biden no sigue la línea de su antecesor. ¿Puede decir ya si Estados Unidos un posicionamiento claro sobre el futuro de la antigua colonia española?

–A ver, nosotros tenemos una gran relación con Marruecos y apoyamos el deseo de la población del Sáhara Occidental de poder determinar su futuro dentro. Dentro de ese marco, también entendemos que Marruecos ha planteado una propuesta seria, que vemos con gran posibilidad para poder manejar esa situación, pero la realidad es que también hay un proceso que ya ha está acordado con los diferentes agentes interesados en este tema, y que involucra a las Naciones Unidas. Respetamos ese proceso. Se ha creado toda una oficina, nombrado, un enviado especial.

–De hecho estuvo la semana pasada en Marruecos.

–Así es. Nosotros queremos que ese sea el mecanismo que sirva para poder manejar este tema.

–¿Cuál es esa propuesta de Marruecos que ustedes ven con buenos ojos?

–Que el Sáhara Occidental pueda tener una relación dentro de Marruecos . Pero no quiero entrar en detalle de todo eso porque ellos están negociando y manejando estos temas con ese dentro del marco de esta propuesta de Naciones Unidas, que al fin y al cabo, es a la que le damos deferencia.

–Teniendo en cuenta que África es ahora mismo un avispero agitado por Rusia y los intereses de China en el continente, ¿Contempla Estados Unidos instalar con sus aliados bases militares por ejemplo en Marruecos?

–No voy a especular con lo que vamos a hacer en Marruecos. Yo soy embajadora en España. Yo puedo garantizar que estamos muy interesados en mantenernos en España y tenemos muy buena presencia aquí, por eso el compromiso de expandir nuestra presencia física con personal aquí. Yo no conozco ningún plan ahora mismo de hacer algo Marruecos, pero tampoco tengo todo el conocimiento de nuestra relación como algo porque no me toca ese tema bilateral.

–Hace 57 años del accidente de Palomares y las tierras contaminadas por la fuga de elementos radiactivos siguen en la pedanía almerienses, a pesar de hace también ya ocho años su país se comprometió a retirarlas. ¿Puede anticipar en qué fecha lo harán?

–El presidente Biden y Sánchez, cuando se reunieron en mayo en la Casa Blanca, hablaron del tema y hay un compromiso por nuestro Gobierno y por el Gobierno del presidente Sánchez de poder seguir ese diálogo y buscar una manera de llegar a una solución.

–Pero no tenemos ninguna fecha y los vecinos están deseando que se lleven ya esas tierras.

–Bueno, fecha no tengo porque es un proceso técnico también. No puedo decir va a pasar por equis fecha porque los expertos, los científicos que tienen que manejar el tema, tienen que ponerse a hacer ese trabajo.

–¿Pero puede asegurar que esas tierras se las llevarán de Palomares?

–El compromiso de los dos gobiernos es poder llegar a una solución donde podamos buscar la manera de que esas tierras contaminadas puedan salir de ahí.

–En 2021, la Organización Mundial del Comercio declaró ilegales los aranceles de Estados Unidos sobre la aceituna negra española, una de las industrias más importantes de Andalucía. Ya va camino de dos años y su país los mantiene. De nuevo le pido una fecha para saber cuándo se levantará el impuesto.

–Estamos muy comprometidos con mejorar todos los temas comerciales con España. El asunto con este tema en particular es que hay un litigio en las Cortes federales americanas, y como yo pertenezco al Ejecutivo, es un poder independiente de nosotros. Entonces tengo que respetar el proceso. Hasta que las Cortes no tomen una decisión final, nosotros desgraciadamente no podemos entrar en una posición porque es independiente del rol de nosotros como Ejecutivo. Es la realidad.

–¿Conoce Estados Unidos el proyecto de construcción del acelerador de partículas IFMIF-Dones en Granada? ¿Tendría interés en participar en el mismo como apoyo al logro del Lawrence Livermore National Laboratory de conseguir simular la energía de una estrella con la fusión nuclear?

–Conozco algo del tema. A ver, yo entiendo que a nivel técnico hay interés en tener un diálogo sobre este tema. Pero todavía no estamos un momento de tomar una posición sobre esto, porque la idea sería buscar la manera de que los colegas que manejan estos asuntos del Departamento de Energía de mi país, puedan tener un diálogo directo con los del Gobierno español, y ahí no estamos todavía. Entonces quiero darle tiempo a ese proceso.

–El presidente Clinton dijo que el atardecer más bonito del mundo está en el Mirador de San Nicolás de Granada. ¿Puede corroborar su opinión?

–Lo dijo cuando vino aquí como presidente, ¿no?

–Cuando era estudiante.

–¡Ah! No lo sabía. It’s funny. I don’t know that (es divertido. No lo sabía). Este es precioso. Es como estar en otra época, y como que el tiempo aquí es como que se paró. Es muy especial muy impactante.