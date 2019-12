"En estas legislatura se van a planificar las grandes actuaciones del futuro en Granada"

Marifrán Carazo (Valladolid, 1977) es granadina a todos los efectos, aunque conserva una dicción ‘castellana’ y no aspira las eses finales. Fue concejal en el Ayuntamiento de Granada entre 2007 y 2012, cuando puso rumbo al Parlamento de Andalucía tras las elecciones autonómicas que ganó el PP, lo que no bastó para que Javier Arenas pusiera fin al gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Fue seis años después, con Juanma Moreno como candidato de los populares, cuando llegó el Gobierno del cambio, justo cuando pintaban bastos para Juanma Moreno y los suyos con las encuestas en contra y después de haber apoyado a Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias para suceder a Mariano Rajoy. Carazo sonó desde el primer momento como consejera de Educación ya que había sido portavoz de este área en el Parlamento, pero esta Consejería recayó en Cs. Finalmente, Juanma Moreno no dudó en contar con una de sus personas de confianza para asumir Fomento, la cartera con más capacidad de inversión.

-En Granada, tras la inauguración del Metro y la llegada del AVE no hay grandes proyectos que se estén ejecutando, al margen de la Segunda Circunvalación que acumula años de retrasos o los pasos que se están dando para el acelerador de partículas. ¿Que se puede esperar de estos cuatro años de Gobierno de la Junta?

-Respecto al Metro hay que introducir una estrategia para mejorar la movilidad metropolitana que ayude a reducir la contaminación. Es una tarea de todos porque hay contar con el Ayuntamiento de la capital y con los del Área Metropolitana. El primer día puse en marcha un grupo de expertos para estudiar soluciones a la movilidad, un reto que entre todos tenemos que resolver. Fruto de esto tenemos un plan de medidas a corto plazo que vamos a empezar a ejecutar ya y, a corto plazo, está la ampliación del Metro, que es un sistema de transporte público joven, que apenas tiene dos años, y en el que estamos invirtiendo de manera decidida para mejorar sus frecuencias de paso y la calidad del servicio. En el primer mes como consejera encargué un plan de movilidad para el Área Metropolitana porque partíamos de cero, no había nada estudiado ni evaluado. Cuando tengamos los resultados de este plan, que se va a adjudicar en diciembre, pondremos en marcha medidas y respuestas. Pero, para ganar tiempo, vamos a sacar a licitación a final de año el proyecto constructivo para la ampliación del Metro sabiendo que es una herramienta fundamental para sacar a los coches de la ciudad y su Área Metropolitana. En muy poco tiempo esta política está dando resultados, mes a mes el Metro está dando datos históricos de viajeros y mejorando sus frecuencias de paso, pero a la vez planificando su ampliación.

-¿Está ampliación será en primer término por la zona Sur?

-Es la que linealmente parece que es más factible, pero es una decisión que debe tomarse en base a un estudio de demanda y de viabilidad, la Consejería ha acabado con las decisiones caprichosas o por interés político, lo que no ha beneficiado en nada la política de movilidad de la Junta.

-¿Apostaría por el Metro por el Centro de la capital?

-En todo caso sería en superficie, que es el proyecto sobre el que se trabajó en años anteriores. Lo que sí queremos es dejar planificados y con proyectos constructivos estos proyectos, ya me hubiera gustado haberme encontrado con este trabajo hecho, también en cuanto a la mejora de las carreteras autonómicas. Pero el anterior Gobierno no invirtió lo suficiente, ni en proyectos ni en planificación de futuras actuaciones. Lo importante ahora es planificar, estamos trabajando en el plan que definirá las actuaciones en el horizonte 2021-2017 y, en paralelo, encargando los proyectos constructivos de arterias que son importantes y de las que que carecemos. Ya hemos encargado a nuestro banco de proyectos la mejora de los accesos a Sierra Nevada, que es algo muy importante porque es la primera referencia de todo el que accede a la estación de esquí. Es un proyecto que está en contratación y pronto se va a licitar. Eso sí, la ejecución de las obras se hará en los meses en los que no esté abierta la estación, aunque ahora estamos trabajando de emergencia en el kilómetro 15 de la carretera para reparar los efectos de la DANA. A través de técnicas de geotecnia vamos a afianzar la estación de esquí.

-¿Están trabajando sobre proyectos que el PP exigió en la oposición como el cierre del Anillo?

-Estamos trabajando porque es una actuación histórica de la que han aparecido once proyectos diferentes en las Delegación. Entendemos que hay que analizar la situación, estamos trabajando en un estudio que nos dará datos sobre la viabilidad económica y ambiental de este proyecto, pero como mínimo hay que estudiarlo porque puede ayudar a mejorar la movilidad.

-Los empresarios que iban a construir el teleférico decían que esperaban un gesto de la Junta cuando gobernaba el PSOE. ¿Han dado señales vida?

-Son ellos los que tienen que impulsar el proyecto. Está claro que la Junta no debe poner zancadillas al proyecto y sí prestar todo el apoyo técnico para estudiar su viabilidad. No hay novedad al respecto, aunque creo que vendrá a sumar y a contribuir a unir a Granada con la estación de esquí.

-El estudio informativo del soterramiento del AVE que encargó el Ministerio de Fomento se entregará en 2020. ¿Mantiene la Junta el compromiso de colaborar económicamente como en su momento afirmó el anterior Gobierno socialista?

-Creo que se ha dicho mucho pero este compromiso no está por escrito. En este tema también hay que partir de cero, el presidente Juanma Moreno ya dijo que la Junta no se iba a desentender de este proyecto de soterrar el AVE, pero hay que analizar los costes, analizar el proyecto que a día de hoy no tiene proyecto constructivo por lo que no sabemos el presupuesto para comenzar a hablar. En este tipo de cuestiones las administraciones han de entenderse, pero con papeles en la mesa, no con esos anuncios vacíos a los que nos tenían acostumbrados el anterior alcalde y el Gobierno. Todo eso ha generado mucha frustración, anunciando proyectos que o no se se han desarrollado o han llegado muy tarde tras mucho sufrimiento. No se trata de generas falsas expectativas, la Junta de Andalucía nunca más a a participar en sainetes que sólo contribuyen a desanimar a la ciudadanía. Nuestra labor es planificar los nuevos proyectos constructivos y apostar por lo nuestro, hay miles de kilómetros de carreteras de la Junta de Andalucía y cuando llegué todos los contratos de mantenimientos en la provincia de Granada estaban caducados, por lo que hubo que ponerse a trabajar de inmediato para salvaguardar la seguridad en estas vías, mejorando las señalizaciones. El anterior Gobierno redujo a la mitad el presupuesto para la conservación de las carreteras, así que hay mucho trabajo por hacer. No se trata de grandes titulares y grandes actuaciones, también están los trabajos menos vistosos pero no menos necesarios. Cuando hablamos de despoblación en muchos casos es déficit de infraestructuras, así que la Junta es consciente de esto, son muchas las necesidades.

-Aunque es competencia del Gobierno central se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el tren a Motril, que según diversos estudios podría tener un coste de más de 400 millones de euros. ¿Arrimaría la Junta el hombro?

-Es un proyecto que es competencia del Estado, aunque esta infraestructura contará con el apoyo y el impulso de la Junta de Andalucía. Antes de las elecciones generales ya anuncié que fuese cual fuese el Gobierno iba a reclamar como consejera de la Junta esta infraestructura tan necesaria.

-¿Cómo se lleva con su homólogo, el ministro de Fomento José Luis Ábalos?

-Hemos tenido poca relación, desgraciadamente tener un Gobierno en funciones todos estos meses no ha contribuido a impulsar mayores relaciones y proyectos para Andalucía. A pesar de eso han sido unos meses de mucho trabajo, pero no tener una referencia de Gobierno han propiciado que algunos proyectos estén todavía pendientes de la formación de un Gobierno. Seguimos hablando de lo mismo desde hace meses y eso perjudica, si la Junta hubiera tenido más interlocución estos meses se habría avanzado más, aunque hubiera sido un Gobierno de distinto signo político. He tenido algunos encuentros con el ministro de Fomento y hay proyectos que exigen una colaboración estrecha y estamos trabajando juntos en coordinación con Renfe y Adif en la puesta en marcha del tren-tranvía de Chiclana, por ejemplo. Creo en la lealtad institucional, en el diálogo y en el acuerdo, tenemos que ser capaces de entendernos y poner por encima de todo los intereses de los andaluces. El nuestro es el Gobierno del Gobierno del consenso y el diálogo. Ahí tenemos el acelerador, un proyecto de Granada donde el empresariado está tirando del carro desde el primer minuto porque todos somos conscientes de que es una de esas iniciativas clave para el futuro. Tiene que haber colaboración y la Junta está ayudando a desarrollar este proyecto, y lo hace con números, con cuantías muy importantes en 2019 y 2020. Granada debe es referencia no sólo en ciencias de la salud. Y cada uno juega su papel, yo he ayudado al parque de Escúzar cuando nos encontramos con un problema importante heredado del Gobierno anterior, un aval de 500.00 euros que faltaba por recuperar para la Consejería de Fomento para mejorar las obras de acceso que son de titularidad autonómica. Y tras unos meses, y tras la dejadez del anterior Gobierno, hemos conseguido que el aval ya esté en el banco y que la Tesorería ya lo pueda liberar para empezar la obra cuanto antes. Escúzar es el corazón del proyecto del acelerador de partículas y desde la Consejería debemos de facilitar sus conexiones.

-¿Qué aportará el anunciado plan para la Costa Tropical?

La Costra Tropical aún tiene que dar mucho de sí en el marco de la Consejería que dirijo hay dos cuestiones importantes, por un lado está el desarrollo del Polígono del Puerto de Motril, donde AVRA cuenta con la mayoría del suelo y hemos creado una mesa de trabajo técnica junto al Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria donde estamos desenmarañando este sector para su desarrollo y que se instalen nuevas empresas y crear empleo y nuevas oportunidades. Hay que apoyar al pujante sector agroalimentaria y reclamar, de una vez por todas, la puesta en servicio de la presa de Rules. Por otra parte, con la revisión del Plan Territorial, desde las competencias que dirijo en Urbanismo podemos mejorar desde el punto de vista del planeamiento una comarca que necesita flexibilizar el uso agrícola en espacios protegidos, los invernaderos son una actividad esencial para la Costa Tropical y la norma actual debe ser más flexible.

-¿Cómo atajará el problema de que se cultive marihuana en pisos que son de titularidad de la Junta?

-Es un problema de emergencia social porque afecta a muchos ciudadanos. En lo que afecta a AVRA somos pioneros para regularizar las viviendas de las que dispone la Junta en la zona Norte, que son 1.000. Pero somos determinantes, la práctica ilegal de cultivar marihuana en una vivienda de titularidad pública es inadmisible, igual que utilizarlas como apartamentos turísticos, como también se han detectado casos. Lo primero es desenmascarar esta situaciones y renunciar estas viviendas por uso ilícito como tenemos encomendado por ley y no nos va temblar el pulso a la hora de hacerlo, en la zona Norte de Granada y en cualquier parte de Andalucía.

-El Congreso Provincial del PP es en año y medio, casi a la vuelta de la esquina en tiempos políticos. ¿Qué posición va adoptar en abril de 2021?

-Se tiene que afrontar con absoluta normalidad, forma parte de la democracia interna de nuestro partido y llegará el momento de afrontar el Congreso. Yo estoy centrada en la gestión en la Consejería, celebramos un año desde que los andaluces votaron cambio y son muchas horas de trabajo. Yo estoy trabajando duro por Granada y por Andalucía y en año y medio llegará el Congreso Provincial que debemos de ver con absoluta normalidad. La democracia interna de los partidos es algo que debe cuidarse, tenemos que seguir cuidándola todos los días, nos lo exigen nuestros militantes y la sociedad.

-No ha habido grandes tiranteces entre PP y Cs en el Gobierno de la Junta. ¿Algún consejo para otros gobiernos entre ambas fuerzas políticas?

-Tenemos un Gobierno ejemplar y la unidad es absoluta,nos entendemos perfectamente. Todos hacemos un esfuerzo, los consejeros, el presidente, el vicepresidente y eso se traslada a la sociedad, porque trasladar unidad es trasladar estabilidad, y esto es muy importante para garantizar las inversiones y los proyectos. En muy poco tiempo hemos conseguido sacar adelante dos presupuestos y esto es una muestra de la sintonía.

-¿Ha cambiado la relación de poder tras el batacazo de Cs en las generales? ¿Trastocan estos datos la relación con Vox, que en este escenario sería el primer socio necesario para repetir en el Gobierno de la Junta?

No se pueden comparar unas elecciones con otras porque los escenarios cambian. Cs es un partido que ya gobierna en instituciones, que está gestionando ayuntamientos en Andalucía y esto hay que verlo como un accidente electoral que en otras ocasiones nos ha pasado a nosotros o al PSOE.