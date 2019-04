“Nos jugamos seguir avanzando en derechos o retroceder muchos años”

–El PSOE se ha desmarcado de la ‘tendencia’ de incluir a paracaidistas en las listas electorales. ¿A contracorriente?

–Todos los integrantes de la lista del PSOE conocemos muy bien nuestra tierra, hay gente de la Costa, de la zona Norte, del Poniente, Área Metropolitana, capital... Somos gente que nos subimos en el Metro, que conocemos los problemas de la provincia y eso suma. Vamos a defender Granada sabiendo sus necesidades y sus potencialidades, no hemos tenido que hacer un cursillo de granadinismo de una semana.

–No hay candidato por Granada que no haya prometido la conducción de la presa de Rules o se haya alzado como el garante del acelerador de partículas. ¿Qué particularidades tienes el proyecto del PSOE para Granada?

–A nosotros nos interesan estos proyectos en la medida que contribuyen al despegue económico de nuestra provincia, algo que explicó muy bien Pepe Entrena [secretario general del PSOE provincial] cuando presentamos las 50 medidas para esta tierra. No se trata de hacer infraestructuras para hacerse una foto, es que el futuro de la economía pasar por las energías renovables, las nuevas tecnologías. La línea 400 es fundamental para nosotros, pero no por tener una infraestructura, es que es una herramienta fundamental para el desarrollo económico de la zona Norte. El acelerador de partículas también nos sitúa en esta economía y es otro instrumento para el despegue económico de Granada que está por llegar, porque tenemos un gran potencial en esta nueva economía. Granada tiene unas condiciones idóneas para todas las energías renovables. No queremos repetir un mantra, creemos que estamos ante una oportunidad histórica para el despegue de Granada y quien puede liderarlo es gente que conoce bien el territorio.

–Otro lugar común de los analistas es afirmar que Granada no ha tenido políticos que defiendan con vehemencia su tierra en Madrid por encima de las siglas. ¿Cree que históricamente ha sido así?

–Todo el mundo intenta defender su tierra, pero le puedo asegurar que nosotros lo vamos a hacer con y uñas y dientes. El Gobierno del PP había sacado la línea 400 de la programación 2015-2021 y en cuanto llegó este nuevo Gobierno allí estaban los diputados del PSOE por Granada y su secretario general reclamando esta infraestructura. El cambio es que en esta ocasión el Gobierno sí fue receptivo, cuando había demanda para esto y es una zona que necesita de esta infraestructura para su despegue.

–Uno de los ‘eslóganes’ del PSOE en esta campaña es que se ha avanzado más en diez meses de gobierno de Pedro Sánchez que en los siete años anteriores de Rajoy. ¿En qué basan esta afirmación?

–Hay ejemplos nítidos. Hemos padecido cuadro años de aislamiento ferroviario, nos enterábamos de los nuevos retrasos porque ampliaban el contrato de los autobuses... Con la llegada de Pedro Sánchez se ha terminado con el aislamiento abriendo la línea de Moreda, tenemos aquí a la presidenta de Adif explicando los plazos.... Y no lo olvidemos, en los presupuestos de 2019 estaban previstas inversiones para el soterramiento del AVE y para la Variante de Loja. Esto es un cambio, igual que con las conducciones de Rules, porque ya están en información pública en el BOE y esto no es una promesa, es una realidad. Había más proyectos en los PGE, como los espigones en la Costa, pero la pinza entre PP, Cs e independentistas lo echaron para atrás.

–Es usted catedrático de Derecho Constitucional y tiene abundante bibliografía sobre federalismo, además de ser secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Con este currículum y con Cataluña como uno de los temas estrella de la campaña, ¿por dónde pasa la solución al conflicto?

–Nuestra posición es clara, le hemos dado muchas vueltas desde hace muchos años. Hace tiempo ya decíamos que había un problema de funcionamiento del estado autonómico, que se ha agravado porque en 2012, cuando salimos del Gobierno y entró el PP de Rajoy, había un 15% de independentistas. En 2018, cuando hemos vuelto, había un 47% de independentistas, algo se ha hecho muy mal. Nuestro único planteamiento es constitución y diálogo. Por tanto, ¿referéndum de autodeterminación? Es inconstitucional, por lo que no se puede ni hablar de eso. Y dentro de la constitución vamos a hacer propuestas, porque la postura de PP y Cs no busca solucionar el problema, solo busca utilizarlo electoralmente en resto de España.

–Han sido unos meses de vértigo para usted. Comenzó siendo nombrado presidente de CajaGranada Fundación y de ahí pasó a ser secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Y ahora encabeza la lista del PSOE para las elecciones generales en Granada...

–Soy profesor de Derecho Constitucional desde hace 26 años explicando las relaciones entre el Gobierno y las Cortes. Claro, si te proponen pasar de la teoría a la práctica es ilusionante. Además fue un momento especial, llegamos al Gobierno tras una moción de censura tras una sentencia judicial que dijo que el PP era un partido corrupto. Así que fuimos con dos objetivos: acabar con siete años de recortes sociales y regenerar las instituciones. Y la verdad es que llegamos a estas elecciones con una hoja de servicios de la que nos podemos sentir orgullosos. Hemos atendido a las necesidades sociales de desempleados, de víctimas de la violencia de género, pensionistas, la ampliación de los permisos de paternidad... Hemos tomado en diez meses muchas medidas sociales, pero no de cara a la galería, con medidas que tienen un impacto directo en la gente, y todo eso dejando el déficit público en el 2,6% cuando estaba previsto un 2,7. Las afiliaciones a la Seguridad Social, que son las cotizaciones, están en su techo histórico. Por tanto, con ese equilibrio de llevar la economía con rigor y la distribución en medidas sociales nos permite presentar una hoja de servicios muy interesante.

–Ha tenido un sonado encontronazo en Twiter con la candidata de Vox, Macarena Olona. ¿Por qué decidió cortar la polémica?

–Es la actitud normal de la extrema derecha, la mentira, el insulto, la amenaza... Lo novedoso es que se ponga un cordón sanitario al PSOE y PP y Cs los tengan como socios de gobierno. Es un retroceso que no podíamos imaginar, se habla de la libertad de prensa, de levantar muros en las fronteras, la libertad de las mujeres, la eliminación de las pensiones públicas, ir con pistolas por las calles... Estas personas con este perfil de extrema derecha ya existían, lo que pasa es que no tenían partido propio porque, en la práctica, Vox es una escisión del PP. Lo novedoso es que PP y Cs pacten con ellos, algo que no ha pasado en Francia o en Alemania. En Andalucía la extrema derecha condiciona el Gobierno y es curioso porque nuestros presupuestos que nos echaron para atrás estamos orgullosos de ellos y los mostramos en campaña. ¿Qué quieren hacer PP y Cs en Andalucía con sus presupuestos? Los esconderán hasta después de las elecciones.

–La encuesta del CIS le da al PSOE una aplastante victoria en la provincia subiendo a tres diputados. ¿Temen que pueda pasar como en las elecciones andaluzas?

–Noto que hay una gran movilización, nos jugamos seguir adelante con un programa político beneficioso para la mayoría social o un retroceso de muchos años. Es que aquí ya estamos escuchando hablar de violencia doméstica. La violencia machista no es un problema que hay que mantener oculto, es un gravísimo problema social. No podemos permitir esta vuelta atrás.