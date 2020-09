Las escuelas infantiles públicas de Granada se quedan fuera del reparto de apoyos Covid

Las escuelas infantiles de Granada tendrán que afrontar el curso escolar sin apoyos Covid. Es la denuncia del sindicato ANPE, que añade que Andalucía es “la única comunidad que no apuesta por una disminución de ratio y es la que cuenta con un menor porcentaje de incremento de plantilla”. Según el presidente provincial de ANPE en Granada, Manuel Pérez, el aumento de docentes en la comunidad es de 4.827. Esto supone un 4,6% más con respecto al total de maestros y profesores andaluces (103.000). En otras comunidades, como Madrid, el incremento es del 15,8%. En Valencia es del 8,1%, en Castilla-La Mancha del 11% o en Cataluña del 6,5%.

“Para aproximarse a la media en el incremento de la plantilla en nuestra comunidad autónoma y así poder implementar una bajada de ratio generalizada debería destinarse a tal objetivo cerca de 9.000 docentes”, en lugar de los 4.827 previstos por la Consejería. El esfuerzo inversor también debería crecer, destaca ANPE. De los 163 millones de euros presupuestados para incrementar las plantillas de la pública se debería pasar a destinar 306 millones.

ANPE considera “especialmente significativo” que en el segundo ciclo de Infantil –que va de los 3 a los 6 años– “no sólo no se disminuye la ratio, como se hace de manera generalizada en todas las comunidades”, además “no se destina ni un solo recurso adicional con respecto al curso pasado”. Ningún colegio de Infantil tiene apoyo adicional. Según el sindicato, estos datos “ponen en evidencia el poco interés del Gobierno de la Junta de Andalucía por la educación pública y la falta de capacidad de la Consejería de Educación para reclamar los recursos suficientes”. El sindicato explica que no se destinan cupos Covid al no considerarse esta etapa obligatoria.En Granada hay unos 25.000 escolares matriculados en segundo ciclo de Infantil.