Estrella Morente pondrá voz al homenaje a Federico García Lorca en el 89 aniversario de su asesinato

Como cada 17 de agosto, el Parque Federico García Lorca de Alfacar volverá a acoger un año más el homenaje al poeta granadino con motivo del 89 aniversario de su asesinato, así como un homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil española. El acto, promovido por la Diputación de Granada, contará este año con la actuación de la cantaora granadina Estrella Morente, quien dará vida a los textos del poeta y repasará la vinculación especial entre el de Fuente Vaqueros y su padre, Enrique Morente, al compás del flamenco.

El acto comenzará a las 21:00 horas con la tradicional ofrenda floral en el monolito dedicado al poeta, en la que intervendrán el presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, y la alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez. Posteriormente, en el mismo parque, se celebrará el acto en recuerdo de Lorca. Este año estará conducido por la periodista Encarna Ximénez y se cerrará con la actuación de la cantaora granadina.

Estrella Morente, que estará acompañada a la guitarra por José Carbonell y al compás de las palmas por Curro Conde y Antonio Carbonell, se encargará de ponerle voz a una velada de gran carga emotiva, en la que se unirán los versos de Lorca con el recuerdo personal de la artista a su padre, Enrique Morente, figura estrechamente vinculada a la obra lorquiana.

Cartel promocional del homenaje / G. H.

El director del Patronato Cultural Federico García Lorca de la Diputación de Granada, Juan Castilla Brazales, ha subrayado que “como cada año, nos reuniremos para recordar su vida, su obra y su compromiso con la libertad y la cultura”. Castilla ha destacado que la elección de Estrella Morente para esta edición “no es casual”, ya que “su cante nace de la raíz andaluza de la emoción profunda”.

En este sentido, ha explicado que “Estrella representa esa fusión entre tradición y arte que tanto significó para Federico” y ha recordado que desde el Patronato “trabajamos para preservar y difundir su legado, y este acto es una forma de seguir haciéndolo con respeto, con memoria y con arte”.

Castilla ha concluido invitando a todos los granadinos y visitantes “a que nos acompañen este próximo domingo 17 de agosto en este homenaje tan especial”.