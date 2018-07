La falta de viento estropea la jornada de la regata costera entre La Herradura y Motril

En una magnífica jornada de sol y playa en la que la gente podía ver desde la misma orilla la competición de la III Regata Costa Tropical mientras se daban un baño o tomaban un refrigerio, el ingrediente más importante no hizo acto de presencia. Por culpa del viento, o en este caso, de la escasez del mismo, la competición planteada para el día de ayer, en la que la clase Crucero tenía que realizar la travesía La Herradura-Motril no pudo realizarse.

Desde primera hora de la mañana la cosa ya pintaba mal. El casi centenar de participantes de los 38 barcos aguardaban en el Club Náutico a que la organización dijese algo, la previsión era pesimista.

38Embarcaciones. Forman parte de la III Regata Costa Tropical, que ayer se tuvo que suspender.

En torno a las once de la mañana los 38 barcos zarpaban dirección La Herradura desde donde debía comenzar la competición, una vez allí, muchos bañistas que estaban esperando a que comenzase la regata saludaban desde la playa, incluso algunas personas estaban preparadas en barcos recreativos para verlo de más cerca.

La organización decidió avanzar hasta el siguiente punto del recorrido, en Almuñécar, para ver si allí había más suerte y conseguían un poco de aire para que los regatistas pudieran empezar la hazaña y comenzar a navegar, pero el viento seguía siendo inexistente.

Hasta las 17:30 horas estuvieron estos 38 barcos procedentes de diferentes puntos de las costas andaluzas y también de Melilla esperando a que el viento hiciese acto de presencia, cosa que no ocurrió y la organización decidió dar por cancelada la prueba.

No obstante, hoy tendrán una segunda oportunidad con el circuito triangular que pasará por Carchuna-Calahonda, Torrenueva y Motril.

Desde la organización de la III Regata Costa Tropical comentan que no todo está perdido, ya que al ser la de ayer y la de hoy dos pruebas relacionadas, el ganador saldrá de la competición de hoy. Además, no sólo ayer tuvieron problemas por la falta de viento, ya el viernes ocurrió lo mismo con la categoría snipe que no pudo realizarse, pero desde la organización han asegurado que ya están buscando otra fecha para poder realizarla.