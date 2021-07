Baloncesto, series y unas calificaciones estratosféricas: Así es el estudiante con la nota más alta que se ha matriculado en la Universidad de Granada

Habla rápido. Se desenvuelve con soltura. Está feliz y se le nota. Se presenta a través del teléfono con un “este es el verano de mi vida” exultante, rotundo y claro. Ha estado en Granada sólo una vez, para formalizar su plaza en una residencia, y en septiembre regresará para comenzar sus estudios del grado de Farmacia en la Universidad de Granada, donde llega con un soberbio 14 debajo del brazo tras la pasada Selectividad. José René Ropero Márquez (Almería, 2003), se confiesa seriéfilo, deportista, aficionado a los videojuegos y fan de la Fórmula 1. “Hay que tener pasiones, hobbies...”.

Estudió en la Compañía de María de Almería, centro educativo para el que sólo tiene buenas palabras.“Me llegué a sentir tan bien que pensaba, ostras, me apetece ir a clase”. René incluso asegura que “echo de menos un poco” seguir con su rutina de instituto. En cuestión de semanas tendrá la oportunidad de ponerse de nuevo a la faena, a estudiar. Ha elegido Farmacia, aunque asegura que el campo de intereses en el que se mueve es amplio. “Había pensado en Biología, Matemáticas...”. También llegó a sopesar matricularse en Sevilla, Madrid, quedarse en Almería o incluso comenzar su etapa universitaria en el extranjero. Al final, ganó Granada.

“Quiero hacer Farmacia porque tiene muchas salidas, se puede trabajar en un hospital, de farmacéutico, pero lo principal es que también se puede hacer carrera investigador”. “Lo que quiero, aparte de hacer ciencia, que me apasiona, es ayudar a los demás”, añade sobre sus motivaciones. “Quiero que los demás vivan mejor, quiero ser útil”.

La UGR le convenció por el ambiente universitario y la proximidad a Almería. “Es una ciudad abierta, maravillosa, con buena vibra”. Por ahora, es el único estudiante con un 14 que ha formalizado su matrícula en la institución granadina. Otros tres estudiantes excepcionales –que también obtuvieron la máxima calificación en la última prueba de acceso a la Universidad– que habían solicitado plaza en la UGR durante el proceso de preinscripción finalmente optaron por matricularse en otros centros. El pasado curso, el 2021/2021, fueron dos los estudiantes con un 14 que recalaron en Granada, Guillermo Caro y Juan Castellano.Los dos se fueron al doble grado de Matemáticas y Física.

René llega tras un curso que ha finalizado de forma redonda. Reconoce que una de sus bazas a la hora de estudiar es ser “superflexible”, de tal manera que ha conseguido absorber todo el temario de forma excepcional. “Me lo he repasado tantas veces que al final ha sido como rellenar un papel”.

No sólo le ha dado vueltas al temario de segundo de Bachillerato. Ha tenido tiempo para el baloncesto. “Me encanta verlo, jugarlo... al final no todo es estudiar”. Afirma que hacer otras cosas, como entrenar, le ha ayudado a estudiar. “Si estás todo el día pun, pun, pun, el cerebro se cansa”. Así, René, que juega de pívot o de ala pívot, ha continuado este curso con sus entrenamientos y partidos en el CB Almería, donde ha militado en el equipo júnior. También le gusta seguir la Fórmula 1 y confiesa sin problema que su “principal pasión” son los videojuegos. “No podría vivir sin ellos”.Suma a estas aficiones otra, las series. Y destaca tres, Juego de Tronos, Vikingos y Elite. “Me encanta, no sé lo que tiene, pero me encanta”. A pesar de lo complicado que puede llegar a ser Bachillerato, este joven almeriense asegura que se puede sacar “un ratito para todo”.

De su etapa universitaria y de los estudios elegidos asegura que no tiene ninguna idea preconcebida. “Me dicen que es duro, pero bonito”. Adelanta, eso sí, que habrá tiempo “para todo” aunque asegura ser muy consciente de sus “responsabilidades” cuando comience sus estudios de grado.

Las clases para René y el resto de universitarios comenzarán el 13 de septiembre de forma presencial, tal y como ha anunciado la rectora, Pilar Aranda, en este tramo final del curso académico. Se continuará con las medidas diseñadas por Sanidad para la contención de la pandemia, y tendrá en cuenta la evolución del Covid, pero también se prevé que la gran mayoría de los universitarios estén ya vacunados a primeros de septiembre. Este curso, el segundo marcado por la crisis del coronavirus, las clases se plantearon bajo un modelo híbrido. La evolución de los contagios llevó a la Junta de Andalucía a suspender la docencia presencial teórica desde el 15 de octubre de 2020 al 12 de abril de 2021.