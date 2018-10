Más de 23.000 estudiantes de la UGR piden beca del Ministerio

Un total de 23.502 estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) han solicitado este curso ayudas al estudio al Ministerio de Educación, según el dato facilitado por el vicerrector de Estudiantes de la UGR, José Antonio Naranjo. Este dato se refiere a las peticiones tramitadas por la institución académica pero que tienen su destino en el Ministerio, que es quien finalmente tiene que resolver si el solicitante reúne los requisitos para acceder a esa ayuda al estudio o no. También se determinarán próximamente las cuantías que percibirá cada uno de los solicitantes. Los datos de cursos anteriores indican que se ha bajado en cuanto al número de demandas presentadas al Ministerio. Así, según la memoria del pasado curso 2017-2018, se tramitaron 24.711 expedientes, de los que se concedieron 17.088, en varias modalidades. En el curso 2016-2017 fueron 26.446 los solicitantes, y se concedieron finalmente 17.199 ayudas al estudio por parte del MEC. Esta caída de solicitudes (-6,5%) entre los cursos 2016-2017 y 2017-2018 se atribuyó a la irrupción de las bonificaciones de la Junta de Andalucía. Se arguyó que quienes solicitaban la beca al Ministerio a sabiendas de que no reunían los requisitos habían optado por no solicitar la ayuda general y pedir la bonificación autonómica.

En cuanto a la cuantía final que percibirá cada uno de los beneficiarios, está por ver los efectos de las novedades introducidas por el Ministerio de Educación de Isabel Celaá en el decreto de becas. El pasado 17 de octubre, la propia ministra de Educación y Formación Profesional y su homólogo de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, firmaron una declaración para iniciar los estudios orientados a la reforma del sistema de becas y ayudas al estudio. El primer paso será la reactivación del Observatorio de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico, que se reunirá a lo largo del mes de octubre, indicó el Ministerio a través de una nota, "con el fin de analizar el funcionamiento del sistema y contribuir a la mejora de su eficiencia. Este organismo no se reunía desde 2011". El importe asignado a las becas ha menguado en términos generales en los últimos años. Según la información facilitada por el propio Ministerio cuando era titular Íñigo Méndez de Vigo, en el curso 2011-2012 se destinaron 66 millones a becas de carácter general de estudiantes de la Universidad de Granada. Ese curso hubo 16.572 beneficiarios. En el curso 2015-2016, el número de beneficiarios había repuntado por encima de los 17.000, pero la cuantía destinada a estudiantes de la UGR había descendido hasta los 52,8 millones de euros.

Los datos finales de esta convocatoria 2018-2019 no se conocerán hasta bien entrado el próximo curso, cuando se diriman las alegaciones y se resuelvan las solicitudes planteadas.