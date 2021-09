Los estudiantes de la Universidad de Granada plantean un paro académico para reclamar la presencialidad total

La Delegación General de Estudiantes (DGE) de la Universidad de Granada aprobó en pleno extraordinario proponer una jornada de paro académico el 22 de septiembre en protesta por la falta de “actualización” de los protocolos en la vuelta a las aulas universitarias. Las clases comenzaron en la UGR bajo un modelo híbrido en buena parte de los centros. Escuelas y facultades han tenido que recurrir a la división del estudiantado en subgrupos, aulas espejo y clases online para cumplir con la directriz marcada por el Ministerio de Universidades: aulas al 50% o distancia de 1,20 metros entre estudiantes.

Estas medidas se mantienen pese a que desde la Junta y UGR se ha insistido en que la marcha de la vacunación y el fin de la quinta ola permiten rebajar estas medidas, aunque se mantienen mascarillas, geles, ventilación y la necesidad de evitar aglomeraciones. Para Javier Torres, coordinador general de la DGE, los documentos que se aplican en la reapertura de la Universidad “están desactualizados” ya que “son los “mismos que el pasado año”, pese a tener un escenario diferente y a una gran tasa de población estudiantil ya vacunada. El 73% de los veinteañeros de la provincia están inmunizados, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

"Cuando finalizábamos el curso recibimos mensajes de distintos órganos universitarios, como el Rectorado, decanatos y direcciones, anunciando que para el presente curso 2021/2022 se preveía una vuelta a la presencialidad completa. Sin embargo, habiendo comenzado el curso, hemos comprobado que la realidad es bien distinta: no solo no tenemos presencialidad, sino que se han prorrogado unos planes y protocolos que no se ajustan a la situación sanitaria actual", indica el comunicado remitido por la DGE, que destaca que lo que establece el Ministerio son recomendaciones que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana no se aplican.

"Dado que ni hemos comenzado el presente curso como se nos había confiado ni conocemos a día de hoy las nuevas medidas que se adoptarán o cuándo se anunciarán y aplicarán las mismas, desde la Delegación General de Estudiantes proponemos la convocatoria de un paro académico como medida de protesta que refleje el descontento generalizado existente entre los estudiantes de esta universidad", añade la nota, que se dio a conocer el mismo día que comenzaron las clases en la UGR.

La jornada de estreno de las clases universitarias estuvo marcada por el anuncio de la DGE. En las facultades, a primera hora, se notaba mayor presencia de estudiantes. Raquel y Alba, del Puerto Real (Cádiz), cursarán tercero de Matemáticas en Granada tras solicitar una beca de movilidad Sicue. Raquel reconoce, a las puertas de la Facultad de Ciencias, que “estamos un poquito perdidas”. Han concertado una cita en secretaría del centro para solicitar información sobre los horarios, la distribución de los grupos y cómo serán las clases, que “creo que son cien por cien presencial”. Raquel reconoce que viene con “ganas, a ver qué tal”. Alba apunta a que el pasado curso, en la Universidad de Cádiz, la docencia online fue bien, aunque admite que los exámenes desde casa le hicieron pasar más de un mal rato. Sus expectativas en Granada son buenas. “Me han hablado muy bien de la Universidad”.

Jorge, almeriense, cursará cuarto de Biotecnología este año. Tendrá clases cien por cien presenciales, pero lo que ahora mismo le preocupa es que no ha conseguido cerrar las prácticas pese a tener varias empresas interesadas. “Estoy superenfadado. Me salen las empresas y no puedo hacer las prácticas”. Sobre el inicio de las clases de nuevo con estrictos protocolos anticovid Jorge defiende que si se siguen las medidas sí se podrá recuperar la presencialidad, pero se muestra cauto. “Luego pasa lo que pasa”, indica en relación a la vida social que conlleva la presencia de miles de estudiantes en Granada. Son unos 44.000 en los estudios de grado, 10.200 de ellos en primero y un 52% de fuera de la provincia de Granada.

Javier es uno de esos estudiantes que comienza en estos días su andadura universitaria. Se ha matriculado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tras no haber podido entrar en Finanzas. Viene de cursar un ciclo formativo de grado superior –el de Administración y Finanzas– y confiesa que nunca ha seguido clases online. Natural de Yegen, confía en que en el segundo trimestre la presencialidad sea total. En el momento en el que atiende a este medio desconoce el horario de clases y cómo serán las clases, a la espera de que en la presentación prevista en su Facultad se indique a los estudiantes la manera en la que se desarrollará el curso, al menos en estas primeras semanas.

En estos días han sido continuos los llamamientos desde distintos ámbitos de la comunidad universitaria para que el Ministerio flexibilice las medidas y permita una mayor presencia de estudiantes en los campus. Así se ha manifestado desde la Conferencia de Rectores y también desde la propia Universidad de Granada. Mañana martes la CRUE tiene asamblea general, en la que en un principio se abordará la nueva ley del Sistema Universitario (LOSU), pero en la que posiblemente también se vuelva a reclamar un cambio en la norma que permita más presencialidad.

Por lo pronto, Granada recupera la vida universitaria. Los colegios mayores están a un 95% y han registrado un 5% más de solicitudes que el curso anterior, según el Consejo de Colegios Mayores. Desde la UGR, la Oficina de Gestión de la Comunicación indicó que en el inicio de las clases “no se ha registrado ninguna incidencia significativa” y que se está “a la espera de la flexibilización de las medidas que nos permita incrementar la presencialidad en todos los centros”.

Se reabren aulas al 50% y también se recuperan servicios como bibliotecas, actividades deportivas y los comedores, que comienzan a servir menús el próximo jueves.