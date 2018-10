Los estudiantes de diseño gráfico, moda, interiores y producto inician el curso

“Mi experiencia como alumna de ESADA ha sido buenísima”

Elena Funes, alumna de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía (ESADA) y ganadora del certamen Granada Alta Cultura 2018 con su colección reivindicativa Hashtag, indica que la escuela le ha brindando una formación excepcional. “Me facilitan todos los recursos que necesito, los profesores te motivan y están dispuestos a ayudarte en todo momento...”, a lo que añade que “mi experiencia como alumna es buenísima. Me he sentido arropada, atendida...Y a pesar de ser una escuela muy nueva, cuando hay voluntad lo demás es tiempo y las cosas van llegando”. Funes estudiará este año su último curso en el Grado en Diseño de Moda, que dice que va a aprovechar al máximo. Para ella ganar Granada Alta Cultura le ha supuesto “proyección, exposición y mucho feedback, la colección ha tenido mucha aceptación”. Preocupada por temas sociales, Funes afronta este curso con muchas ganas de seguir experimentando. “En mi TFG pretendo mantenerme en la línea de trabajar con ideas inusuales a la moda, hacer mucho más que trajes. Estar fuera de la zona de confort, si no lo hago ahora no lo haré nunca, veo la carrera como una oportunidad”, sostiene. Funes entiende la ropa como algo más allá del acto de vestirse, para ella “es un vehículo”. “Tengo un tejido, alfileres, aguja y dedal, con eso me expreso”. Y defiende que “no hace falta tener un gran presupuesto para hacer un trabajo bien hecho”.