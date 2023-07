Dos estudiantes granadinos reciben una beca de la Fundación 'la Caixa' para cursar estudios en el extranjero

Sus Majestades los Reyes de España han presidido la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación ”la Caixa”, otorgadas a los 100 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2022. Dos de ellos son estudiantes granadinos.

Se trata de la 41.ª edición del programa de Becas de la entidad, que tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo. El acto, celebrado en CaixaForum Madrid, también ha contado con la asistencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el ministro de Universidades, Joan Subirats; y del vicepresidente de la Fundación ”la Caixa”, Juan José López Burniol.

«El compromiso con la formación de excelencia de los jóvenes es una de las líneas de actuación más emblemáticas y consolidadas de la Fundación ”la Caixa”. Estamos convencidos de que el avance del conocimiento constituye una de las vías más eficaces para el cumplimiento de nuestra misión: construir una sociedad más justa y más próspera, especialmente para quienes más lo necesitan», ha remarcado el vicepresidente de la Fundación ”la Caixa”, Juan José López Burniol.

En representación del colectivo de becarios de la Fundación ”la Caixa”, la profesora de Ciencias Biomédicas e investigadora del Grupo de Ingeniería de Materiales (GEMAT) del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), Núria Oliva, se ha dirigido a los asistentes: «Hace 12 años estaba sentada en el mismo sitio que vosotros, a punto de irme a los Estados Unidos. Aquella oportunidad me permitió potenciar mi pasión por la investigación sobre el cáncer de mama, trabajar en el desarrollo de nuevos tratamientos basados en nanotecnología y biomateriales, y posteriormente formar mi propio grupo de investigación. Ahora, 12 años después, he podido volver a casa con todo el bagaje acumulado y lo hago otra vez con una beca de la Fundación ”la Caixa”, en este caso una beca Junior Leader para realizar un posdoctorado en mi ciudad. Nada de todo lo que he conseguido en mi carrera científica habría sido posible sin estas becas y, por ello, como antigua becaria y como becaria de nuevo, os animo a disfrutar y a aprovechar esta gran oportunidad».

Datos estadísticos de los nuevos becarios

Las 100 becas concedidas están repartidas entre cuatro continentes: 58 becas son para estudiar en Europa; 40 becas, para estudiar en América del Norte; una beca, para estudiar en Asia, y una, para estudiar en Oceanía.

Los países que más becarios atraen son Estados Unidos (35) y Reino Unido (34).

Los 100 becarios de la promoción del año 2022 provienen de 28 provincias españolas, de 4 distritos portugueses y de otros 5 países. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (26), Madrid (12), Coruña (4), Vizcaya (4) y Valencia (4).

La edad media de los becarios es de 25,9 años (en el momento de recibir la beca).

Dos estudiantes granadinos

Pedro Juan Aranguez Díaz cursa un máster en Derecho en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Nacido en Granada, es graduado internacional en Derecho por la Universidad de Stetson (Estados Unidos) y la Universidad de Granada, y máster en Acceso al Ejercicio de la Abogacía y Derecho de la Unión Europea por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente, es asistente de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Stetson y la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente, trabajó como becario legal en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Florida y en el Tribunal del Distrito Central de Florida.

Pedro Villalba González cursa un doctorado en Física en la Universidad de la Columbia Británica (Canadá). Nacido en Granada, es graduado en Física por la Universidad de Granada y ha ampliado su formación con estancias académicas en la Universidad de Granada, donde investigó sobre la física de la materia condensada, y en el CIC NanoGUNe. También es máster en Física por la Universidad de la Columbia Británica y trabaja en el Laboratorio de Cosmología Observacional de dicha universidad, ayudando en el diseño y pronta puesta en marcha de un nuevo radiotelescopio, el Canadian Galactic Emission Mapper (CGEM), que trazará los patrones de polarización en el cielo a una frecuencia de 10 GHz, y ayudará a investigar la radiación gravitacional del universo inicial para poder conocer cómo era el universo cuando solo tenía una vida de una diminuta fracción de segundo.

Jóvenes brillantes en múltiples disciplinas

A esta edición de las becas de la Fundación ”la Caixa” para realizar estudios de posgrado en el extranjero se han presentado 978 solicitudes elegibles para optar a una de las 100 becas del programa, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva. Las solicitudes deben superar una primera fase de evaluación mediante el sistema de peer review (evaluación por pares realizada por personas con competencias similares) y aquellas que reciben las mejores calificaciones son convocadas a una entrevista personal. En la fase de selección intervienen profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos de evaluación.

Tanto el número de solicitudes recibidas como el rigor y el nivel de exigencia de los procesos de selección garantizan que los candidatos seleccionados acrediten unos niveles de excelencia sobresalientes. La eficacia de este sistema se refleja posteriormente en el éxito de los becarios de la Fundación ”la Caixa” al conseguir ser admitidos en las mejores universidades del mundo.

Las universidades que más becarios reciben son: University of Oxford (7), University of Cambridge (6), ETH Zürich (6), Columbia University (5), Imperial College London (5), The London School of Economics and Political Science (5) y Massachusetts Institute of Technology (4).

Las disciplinas más representadas son las ingenierías y tecnologías (17), las matemáticas (10), el derecho (7), las ciencias económicas y de empresa (7) y las ciencias médicas y de la salud (6).