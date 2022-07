El nuevo método de estudio que facilitará el aprendizaje de idiomas a los españoles

Arcadie College ha llegado a la provincia granadina con el firme objetivo de convertirse en la opción número uno de las personas a la hora de aprender un idioma. La institución educativa se especializa en el aprendizaje de idiomas y cuenta con profesionales titulados y expertos que ayudarán al alumno a aprender cualquier idioma basado en métodos de inmersión que proporciona la mejor opción educativa-formativa del mercado.

La empresa cuenta con varios centros de formación distribuidos por toda España, este año, Arcadie College ha aterrizado en la provincia nazarí, convirtiéndose en la tercera sede en Andalucía junto a Mijas (Málaga) y Sevilla.

Granada Hoy habló con la directora general de las escuelas de idiomas Amelia Moreno, experta en programas de inmersión lingüística y metodologías de aprendizaje aplicado en el sector educativo desde hace más de 25 años. Amelia se especializa en diseñar formaciones a medida, para cubrir las necesidades de las personas proyectando métodos que desarrollan las capacidades comunicativas en otras lenguas generando emoción, vivencias e interacción constante dentro del aula.

Arcadie College, y su equipo de trabajo, han creado formas de enseñanza diversas, mucho más amenas y que facilitan este proceso de aprendizaje.

-¿En qué consiste este nuevo método de estudio que han implementado en Arcadie College?

-Nosotros siempre estamos proponiendo nuevas formas de aprendizaje, actualizamos regularmente nuestros métodos, sobre todo, para cubrir las necesidades de las nuevas generaciones. Intentamos ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos basándonos en un método de enseñanza nuevo e innovador ya que entendemos que el campo de los idiomas es un gran complemento para cualquier profesional y cualquier estudiante. Es un mundo que te abre puertas, hace que las personas puedan tener otras proyecciones a nivel profesional. A nivel de estudio hemos reforzado nuestra metodología de aprendizaje, el proceso se ha vuelto más rápido ya que invertimos en herramientas y materiales que cuentan con la mejor tecnología, con esto el estudio se hace más ameno y más factible.

-¿Qué tiene de innovador esta nueva técnica?

-Es un método que te ayuda a interiorizar el aprendizaje por medio de vivencias del contenido, es decir, en vez de que los alumnos los estudien, cómo se hace con el método tradicional, lo que hacemos en Arcadie Collage es interiorizarlos, con ello, se vuelve más fácil y menos doloroso el proceso de aprender un idioma. Nuestra misión principal es que cualquier persona salga de nuestros centros con la habilidad comunicativa adecuada para poder defenderse y expresarse en otros idiomas, algo que en España es una asignatura pendiente ya que no se nos da nada bien.

-¿Cómo se maneja el proceso de los exámenes en Arcadie Collage?

- Al ser un centro examinador, nosotros trabajamos directamente con las universidades certificadoras. El proceso de exámenes es algo que toda persona que estudie idiomas debe pasar. Solamente un 5% de las personas que estudian idiomas lo hacen por afición, el otro 95% lo hace por necesidad. Son conscientes que necesitan una certificación adecuada para poder proyectarse en la vida. La idea de nuestro centro no es la de especializarse en un solo tipo de examen, ese nunca fue nuestro objetivo. Queríamos estar abiertos y ofrecer información a las personas para que puedan elegir la prueba que mejor les convenga en función del camino que se hayan trazado. Nosotros aconsejamos a los estudiantes y les guiamos en el proceso, con el fin de hacerles comprender que hacer un examen es decisión personal y libre. Nos han impuesto la idea de estar obligados a tener una certificación B1, B2, C1, pero dentro de esa imposición, que por ley nos obliga a estar certificados, tenemos esa libertad de poder acceder a toda la información necesaria que nos ofrezca la oportunidad de seleccionar el mejor examen para nosotros, ese que el día de mañana nos pueda cubrir las espaldas. En verano tenemos sesiones de exámenes cada semana, los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Sesiones muy diversas de inglés y de español, evidentemente con la posibilidad de poder elegir la universidad a la que quieras certificarte.

-¿Por qué la enseñanza de otros idiomas es un proceso tan complicado en España?

-Es importante que la gente comprenda que las certificaciones se van actualizando en contenido regularmente, se renuevan. Todas las pruebas deben pasar una normativa, tener aval institucional, reconocimiento internacional, pero muchas certificaciones quedan obsoletas caducando a los dos años. El problema es que las personas confían en los que les venden las academias cercanas, no están acostumbrados a solicitar más información y no se abren a otras formas de certificaciones porque no cuentan con el conocimiento de las últimas actualizaciones de las normativas educativas. Eso trae como consecuencia que al final, el estudiante termine haciendo un examen que le certifica temporalmente, caducando al tiempo, por lo que volverá a examinarse y gastar dinero para reciclarse y actualizar el certificado, o que el título que ha adquirido, no sirve para la mayor parte de las opciones a las que pretendía usarlo para abrirse puertas. Lo peor es que el estudiante pierde su inversión en muchas academias que solo se dedican a ofrecer opciones de certificados que no les completan. Tenemos que entender que la educación también es un negocio y lamentablemente hay gente que se dedica a lucrar con ella obteniendo un beneficio económico de una necesidad.

-¿Qué ofrece Arcadie Collage a los que quieran aprender otros idiomas?

-Primero que nada, nosotros brindamos toda la información pertinente y necesaria, partimos de esa base. Estamos muy bien respaldados y tenemos una reputación que nos avala. Somos centro examinador y trabajamos para ANGLIA, únicas certificaciones reconocidas por el Ministerio de Educación del Reino Unido y subvencionadas, en un alto porcentaje económico, que no caducan, con un reconocimiento mundial bestial que puede cubrir las espaldas de cualquier persona no importando el camino de estudio o profesional que elijan. También somos centro examinador de la Universidad de Oxford, otra de las certificaciones que cuentan con exámenes modernos realizados por ordenador, que además se pueden adaptar a personas con TDH y otros déficits, o con dificultades de aprendizaje facilitando el aprobado, de igual forma, no tienen caducidad y tiene reconocimiento internacional tanto dentro como fuera de España. Cambridge es otra de las instituciones con las que tenemos convenio, desde hace muchos años, por lo que también podemos ofrecer sus certificaciones. Somos Centro de Instituto Cervantes, DELE y SIELE, formando parte del departamento de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. Proporcionamos la certificación adecuada a todo estudiante de idiomas cubriendo todas sus necesidades para formarlos de la mejor manera posible.

-¿Qué los diferencia de otros centros formativos de idiomas en España?

-Contamos con un nivel alto de exigencia de trabajo que nos hace más profesionales, no todo el mundo puede trabajar en Arcadie Collage, no cualquiera aguanta el ritmo de trabajo que tenemos. Cuando nosotros contratamos a nuestro personal los exponemos a tres entrevistas, la primera para evaluar su calidad humana, la segunda para comprender su formación lingüística y la tercera para medir su capacidad de trabajo. Este proceso es importante para nosotros, ya que, aun pasando las entrevistas, nuestro personal siempre está supeditado a inspecciones constantes, tanto dentro como fuera del aula para cuidar a cada alumno que confía en nosotros. Por eso decimos que no todo el mundo es capaz de trabajar a estos niveles de exigencia. Eso nos hace diferentes, no todas las academias tienen la capacidad para ser examinadores de Oxford, de Cambridge, de Anglia Susse cumpliendo con un 95% de aprobados anual. Para ello se necesita mucha exigencia, calidad de personal y de contenidos. En Arcadie Collage la tenemos, lo demostramos día a día con la profesionalidad de nuestra oferta académica dentro de lo que es el mundo de la enseñanza de otros idiomas. Nosotros diseñamos cursos de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, estos son como hacer zapatos a medida. Comprendemos que el sector empresarial va muy de prisa, y que una persona no se puede rezagar, es importante que invierta en profesionales para poder proyectarse o reinventarse rápidamente. Hoy en día una persona no debe parar su mente, tiene que estar en constante aprendizaje para poder afrontar los retos del futuro. Esa habilidad solamente te la dan los recursos que hayas adquirido en tu formación.

-¿Por qué a los españoles les cuesta tanto aprender otros idiomas?

-Antiguamente en España no teníamos la necesidad de abrirnos al mundo, nos sentíamos cómodos con nuestro clima, nuestra comida y, sobre todo, con nuestro entorno familiar. El lugar donde vivíamos era capaz de aportarnos lo suficiente para vivir adecuadamente. Actualmente las cosas han cambiado, para salir adelante necesitas abrirte más, prepararte más, viajar y formarte constantemente, y si encima, debes mantener una familia, ya con responsabilidades moverse para avanzar y competir con tal de mantener ciertos niveles de vida, como es el caso de muchos españoles se convierte en algo muy complicado. Después hemos comprendido la importancia de comunicarnos con el resto del mundo, algo que antes no veíamos como algo prioritario, pero que hoy en día es fundamental, salir al mundo y conocer. Me hubiera gustado tener mi mentalidad de ahora hace muchos años, hubiese viajado más, conocido más culturas y aprendido bastante más. Hoy, esa mentalidad se la trato de transmitir a mis hijos, quiero que entiendan que hay otros caminos, que el mundo es de todos y cada uno decide su propio rumbo trabajando para ganarse lo que puedas conseguir por ti mismo. Debemos valorar otras opciones obligados por los cambios que nos han tocado vivir y salir de nuestra zona de confort, tienes que ser emprendedor de tu propia vida, estar abierto a la comunicación y sobre todo al conocimiento. Hemos avanzado mucho, los contenidos de inglés o de francés que nos daban en los colegios hace años, solo nos enseñaba a aprobarlos como asignatura, pero nadie nos enseñaba a hablar y dominar el idioma. Desde el inicio de la Globalización por ejemplo una empresa que no sale al mercado internacional no tiene futuro, perece en el tiempo, porque ya no puede vivir solo del entorno, hay que salir y relacionarse con otras personas. Viajar es una gran oportunidad de abrir la mente, conocer otras culturas, otras formas de vida. Además, te hace más comprensible y más tolerante, a aceptar lo diferente.

-¿Qué tan importante es aprender a hablar otros idiomas en esta época?

-Los idiomas son vitales y aunque el día de mañana haya máquinas que hagan traducciones automáticas y simultáneas, la intención con la que hablas, te expresas es la que siempre formará parte importante de la capacidad de aprendizaje del humano, expresarse y hacerte sentir, comprender, que te comprendan, ese esfuerzo de establecer comunicación, es algo que solamente te lo brinda la enseñanza con personas profesionales, gente que te entiende y que te ayuda a formarte de acuerdo a tus necesidades personales. Hablar varios idiomas, te hace tener otra mentalidad, y eso no lo suple un traductor automático, y es por ello, que nuestro objetivo es encontrar el método que mejor se adapte a cada persona dentro de nuestros propios recursos.

-¿Qué sigue para Arcadie Collage?

-Nuestra intención es seguir creciendo y expandirnos por toda España y a nivel internacional. Este año hicimos un convenio con la plataforma Yo Profesor de Ecuador, la idea es formar a las personas de otros países adaptándonos a su forma de pensar, sus necesidades y su capacidad económica, eso lo hacemos por vocación. Queremos sacar a la gente adelante dentro de nuestra línea formativa que son los idiomas, certificarlos y que puedan cumplir sus sueños y completarse. Hay gente que sin un certificado de idiomas no puede trabajar en una empresa, no puede titularse de la universidad, ni convalidar asignaturas o desarrollar prácticas en empresas. Hoy en día las empresas extranjeras ya solicitan practicantes extranjeros y sin un certificado, no puedes postular por esa gran oportunidad. Debemos aprovechar los idiomas para que las personas tengan más posibilidades que les proporcione mayor calidad de vida, al final, siempre será los idiomas lo que te permite eso. Si no sabes idiomas, te vas a estancar en este nuevo mundo. Animo a la gente a estudiar idiomas, ya que ser bilingüe es lo mínimo a lo que ya se debe aspirar, y sobre todo a buscar profesionales que ayuden a este proceso ya que invertir en educación de calidad es primordial.