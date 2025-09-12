Eva Isidoro, doctora por la Universidad de Granada: "Soy muy afortunada"

Eva Isidoro Cabañas, sevillana de nacimiento, granadina de adopción, luce una sonrisa de oreja a oreja. Recibe con orgullo las felicitaciones que le llegan en la misma puerta del crucero bajo del Hospital Real, sede del Rectorado de la Universidad de Granada, donde acaba de ser investida doctora por la casi cinco veces centenaria institución académica. En el rostro, la satisfacción del trabajo hecho. Bajo el traje académico, la silla de ruedas.

"Soy fisioterapeuta en el Virgen de las Nieves", explica sobre su trayectoria. Eva vino a Granada por trabajo y ahora se desempeña en el Distrito Metropolitano. Tiene parálisis cerebral, lo que obliga a esta mujer a ir con muletas o silla de ruedas. Su vocación es la docencia. "Me gusta mucho", explica.

Ya tiene contacto con alumnado universitario que realiza las prácticas con ella como tutora. El interés por ser docente universitaria ha llevado a esta fisioterapeuta a realizar el doctorado.

"Creo que en las facultades de Ciencias de la Salud se tiene que hablar de la discapacidad en primera persona", reflexiona sobre su condición. Cada vez que la llaman acude para hablar de su visión del tema y experiencia, algo que valora, pero entiende que hay que ir un poco más allá y que "no se hable de la discapacidad desde el punto de vista de la patología".

Antes de elegir carrera Eva reconoce que "quise ser muchas cosas", hasta que la Fisioterapia "llegó a mi vida". Lo que sí tuvo claro desde el primer momento, asegura, es que quería dedicarse a algo que "devolviera a la sociedad lo que he recibido".

Al hilo de esta reflexión Eva se reconoce como una mujer "muy afortunada. Sí, lo soy"."Me han dado mucho, tengo mi trabajo, mis amigos, mi familia que me quiere...", enumera todo lo bueno que la rodea.

Cuenta que "no me siento referente", pero sí ve "importante que se visibilice la discapacidad". "Siempre se habla desde la protección, y esta parte no se ve", menciona sobre logros como el suyo. Toda una doctora por la Universidad de Granada.

Eva fue investida este viernes en el solemne acto de apertura del curso académico junto con unos 60 nuevos doctores. El acto es previo al inicio del curso académico, que se estrena el 15 de septiembre en un centenar de titulaciones de grado.