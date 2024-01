Cuenta atrás para los exámenes en la Universidad de Granada: "Aquí hay buen ambiente de estudio"

Aforo completo. Dos palabras para indicar que se está a apenas horas de comenzar el periodo más sensible para el estudiantado de la Universidad de Granada. El de los exámenes. La convocatoria ordinaria comienza el miércoles 10 de enero y se prolongará hasta el día 24. Son días de trabajo intenso que finalizarán, si todo termina bien, con un respiro antes de que comience el segundo cuatrimestre. Del 6 al 17 de febrero será la convocatoria extraordinaria y el 19 de febrero se retomarán las clases.

El ambiente está cargado en la salas de estudio del V Centenario. El calor hace que más de uno esté en camiseta pese al fresquito que hay en la calle este martes por la mañana. Estas salas abren 22 horas al día y, a tenor de las horas de entrada y salida que anotan en el registro de entrada el alumnado de otras universidades, parecen pocas. Hay quien ha entrado a las ocho de la mañana para volver a casa a las diez de la noche. Dentro sólo se escucha el crepitar de los apuntes.

Con el cartel de aforo completo en la puerta, no queda más que esperar. Es lo que hace Alberto Romero, estudiante de Ingeniería Informática. "Me viene bien venir" al V Centenario, explica este estudiante. Está cerca de casa y hay "buen ambiente de estudio". Ha llegado a las 9:30 horas y no hay ningún puesto libre. Es el vigilante el que se encarga de avisar cuando un asiento queda disponible. "Otras veces sí que ha habido sitio", explica sobre la afluencia en los últimos días a este espacio dedicado a hincar codos.

Bosco y Lucía estudian Comunicación Audiovisual y Trabajo Social respectivamente. Son de Jerez, comparten piso y horas de estudio en el V Centenario. Esperan en el pasillo a que se quede una silla vacía. "Venimos porque me ayuda a concentrarme", explica Bosco, reflexión que secunda Lucía. "En casa nos volvemos locos". Además de estudiar explican que vienen porque las horas de trabajo son más livianas si se hacen en compañía. "Así ves un rato a tus amigos, quedamos para estudiar".

A lo largo de los próximos días los algo más de 45.000 estudiantes de grado de la Universidad de Granada realizarán más de 2.200 pruebas organizadas en un apretado calendario que pone el colofón al primer cuatrimestre. Para acceder a las salas de estudio es necesario acreditar la condición de estudiante, bien de la UGR o de otra universidad mediante la carta de pago de las tasas universitarias. En espacios como la biblioteca del Hospital Real -donde sí hay puestos libres a primera hora de la mañana del martes- las primeras mesas en ocuparse son las que cuentan con enchufes. Uno de los compromisos de la campaña electoral del rector Pedro Mercado fue ampliar progresivamente las tomas de corriente.

La UGR dispone de poco más de 1.900 plazas repartidas en sus salas de estudio del PTS, V Centenario, Aulario de Derecho e Informática, todos ellos espacios abiertos al estudiantado durante 22 horas al día, de 8:30 a 6:30 horas. Este horario especial se prolonga hasta el 21 de enero con motivo del periodo de exámenes de la convocatoria ordinaria, según la información del Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria. Los fines de semana y festivos abren las bibliotecas de Caminos, Canales y Puertos, Derecho, Ciencias de la Educación y PTS, que suman casi 2.000 puestos.

El director del Secretariado de Participación y Representación Estudiantil del Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria, José Antonio Pareja, destacó la normalidad con la que se desarrollan las jornadas de estudio en los espacios de la UGR habilitados para ello. Las estadísticas que manejan en la UGR apuntan a que las horas centrales del día son las que concentran la demanda de los estudiantes. Así, las salas del V Centenario y PTS han estado completas durante el periodo navideño desde media mañana hasta las cuatro de la tarde. Ahora que comienzan los pruebas se espera que este horario de 'completo' se estire hasta las ocho de la tarde. Pareja también apuntó a que si bien hay puntos en los que la demanda es muy alta, salas con las del Aulario de Derecho -con 800 puestos de estudio- han estado durante las navidades al 20% de ocupación.