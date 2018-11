Los examinadores de Tráfico amenazan con una nueva huelga

Los examinadores de Tráfico amenazan con convocar una nueva huelga ante la lentitud con la que el Gobierno está cumpliendo sus compromisos. Según relató ayer el delegado de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) de Granada, Javier Silva, el pasado 13 de diciembre de 2017, tras alcanzar un acuerdo en el Congreso de los Diputados, los examinadores desconvocaron la huelga que mantenían desde hacía seis meses y que generó un auténtico colapso a la hora de hacer el examen práctico tanto en Granada como en el resto de España.

No obstante, fue en la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado de 3 de julio cuando se aprobó, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, el incremento retributivo del complemento específico del colectivo examinador y el de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El problema radica, tal y como detalla Silva, en que los funcionarios de las fuerzas de seguridad sí están percibiendo ya el complemento mientras que, los examinadores, no. Ante esta situación, y como medida de presión, Asextra ha lanzado un duro comunicado anunciando volver a la huelga que, según relata Silva, también será secundada en Granada. En dicho escrito, la asociación afirma su incomprensión: "No entendemos como a día de hoy los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya están percibiendo (de manera totalmente merecida) la subida de su complemento específico más los atrasos correspondientes mientras que el colectivo examinador aún no los ha percibido y máxime cuando ambos colectivos pertenecen al mismo Ministerio de Interior". "Dependemos del mismo órgano para su ejecución CECIR y la subida del complemento específico de ambos colectivos fueron aprobados en la misma Ley de Presupuestos Generales del Estado".

Ante esta situación, el órgano de Gobierno de Asextra anuncia que, si durante el mes de noviembre el complemento específico de los examinadores y coordinadores más los atrasos, se verá obligado a hacer un llamamiento a todo el colectivo examinador para que a partir de finales de noviembre se convoque una nueva huelga que se llevará a cabo en el mes de diciembre. Para finalizar, Asextra mandó un mensaje tanto a las autoescuelas como a la ciudadanía en general "lamentando los daños colaterales que se puedan producir debido a una nueva huelga del sector" y reiteró que están cansados de "engaños y sentirse ninguneados por parte de la Dirección General de Tráfico aunque no precisamente por parte de su director General".

El delegado de Asextra en Granada, Javier Silva detalló que si a nivel nacional se convoca la huelga, en la provincia también se sumarán a esta protesta para lograr de una vez esta remuneración.