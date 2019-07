El exjefe de la Policía Local de Granada: "Ser acusado de acoso laboral es un daño irreparable"

"No todo vale en política por tal de llegar al poder y coger un sillón". Con esta frase, la exedil de Seguridad Ciudadana y actual concejal del PSOE en la oposición, Raquel Ruz, ha valorado la "cacería política de PP y Cs" contra un "funcionario que tiene una gestión impecable", el exjefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno, que ha sido absuelto de la denuncia por acoso laboral de una exinspectora, por la que tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados. La causa, que se ha extendido durante tres años hasta que ayer se conociera la sentencia absolutoria, ha supuesto para Moreno "un daño que jamás se podrá reparar".

"Ha sido un constante machaque y han vertido difamaciones. Esto viene a poner de colofón, algo que ya dije, que la presunción de inocencia se había quebrantado en la figura mía", ha manifestado José Antonio Moreno en una rueda de prensa en la que, acompañado de familiares y amigos, no ha podido contener las lágrimas al manifestar lo "duro" que ha sido y para dar la "enhorabuena a los que hicieron la estrategia del daño, que jamás se podrá reparar".

En la sentencia, que se hizo pública la tarde de ayer, el magistrado de la Audiencia Provincial "no considera acreditado que mantuviese deliberadamente a esta inspectora sin acceso al sistema informático; que no le facilitase los medios para acceder a las dependencias policiales; que le negase un despacho, que apareciese con una categoría inferior en los estadillos de servicios; o que no se le proporcionasen las taquillas que le correspondían", tal y como la denunciante alegó.

Para José Antonio Moreno, que hace unas semanas, tras el cambio de color en el gobierno municipal, presentó su cese voluntario porque, según le dijo al actual alcalde de Granada, Luis Salvador, "por coherencia no podía estar ni un minuto más con personas que han estado vertiendo todo esto sobre mí", se trata de una "sentencia esperada, dilatada en el tiempo. Tres años en los que se ha ido vertiendo sobre mí ese tufo de la sospecha, con el ejercicio malévolo de que como es una mujer la víctima, generaba de alguna manera un plus de perversidad".

Para el exjefe de la Policía Local, el daño es prácticamente irreparable pues se considera un funcionario "luchador de los derechos de la mujer. Que me tengan que relacionar con la violencia contra la mujer... ¿Qué reparación moral tiene eso? Porque ya material es lo de menos. ¿Qué disculpa me pueden recomponer el daño ocasionado? He estado contenido durante muchísimo tiempo. Es una sentencia que viene a reparar jurídicamente un agravio pero que desgraciadamente, que se pueda permitir que, en el juego del servicio político, los funcionarios estemos en medio... Así no es el camino".

En esta línea también se ha manifestado Raquel Ruz, quien ha tildado de "proceso infame tenido por parte de la oposición en aquel momento y ahora gobierno de la ciudad, PP y Cs, contra un funcionario público del más alto nivel". Para la concejal socialista, "fue un proceso de cacería política contra una persona que lo único que ha hecho ha sido trabajar a favor del servicio público y de la Policía Local y, por tanto, de la ciudad", todo ello con el fin de "desestabilizar, a través de este funcionario, al equipo de gobierno".

Según Ruz, esta situación era algo que "había pasado nunca, una situación nueva en el Ayuntamiento de Granada en el que sí que ha habido concejales que han llegado a ser incluso procesados", en referencia a los ediles del PP. Del mismo modo, la concejal socialista ha recordado que "a ese juicio infame" asistió como testigo "la anterior cúpula de la Policía Local -en tiempos del PP- a favor de la denunciante, con unos testimonios que, así lo ha dicho la Audiencia, no se ajustan a la verdad, y también algunos miembros destacados del SIPLG, que vertieron una serie de mentiras contra José Antonio Moreno".

"Creo que todo este proceso ha sido una vergüenza", ha manifestado la edil que ha exigido una disculpa pública: "Parece ser que durante estos tres años, el primer problema de este gobierno se llamaba José Antonio Moreno y todo era una cortina de humo para tapar de sus propias vergüenzas y no hablar de la corrupción. Ha sido el único funcionario de este Ayuntamiento reprobado políticamente por un pleno, esta concejala también lo fue, por una causa que fue archivada y por la que ni si quiera fuimos imputados. Exigimos públicamente disculpas tanto al PP como a Cs por todas estas acciones vergonzantes que han realizado todo este tiempo contra José Antonio Moreno y también contra esta delegada, que hemos tenido que sufrir la persecución y cacería constante durante estos tres años".

En este sentido, Moreno ha considerado que las disculpas es "lo mínimo" que pueden hacer tanto PP como Cs, "lo mismo que hicieron reprobaciones conjuntas". Asimismo, el exjefe de la Policía Local ha indicado que "en el PP era una inquina personal" hacia él pero que "no necesito ningún tipo de venganza".

Moreno sí que ha afirmado que quiere "la imposición moral de la justicia, que me la han arrebatado y eso vendrá a posteriori", en cuanto a la posibilidad de presentar acciones legales ante lo ocurrido. Si bien, en caso de que lo haga, Moreno ha asegurado que no lo hará público y que sólo se enterará él "y la persona demandada".