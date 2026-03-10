La Fábrica de Municiones de Granada, suspendida por presunto fraude en contratos de la OTAN

Las sospechas de corrupción en la adjudicación de contratos en la OTAN ha salpicado directamente a la Fábrica de Municiones de Granada (FMG), que ha sido suspendida en el marco de los presuntos casos de irregularidades que afectaron a la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA), según informó este martes el diario belga Le Soir. El rotativo bruselense, uno de los principales del país, afirma en el subtítulo de su información que esta "empresa armamentística" española, cuya matriz es el grupo checo de defensa Czechoslovak Group (CSG), es "sospechosa de irregularidades en la adjudicación de contratos de municiones", por lo que la Fábrica de Municiones de Granada fue suspendida provisionalmente en julio por el proveedor logístico de la organización (NSPA). "Esto se produce en medio de un supuesto escándalo de corrupción con repercusiones en Bélgica", afirma el rotativo, consultado por este diario.

De acuerdo a documentos confidenciales consultados, ese medio publicó en su primera edición de este martes que FMG fue temporalmente inhabilitada para licitar nuevos contratos el pasado mes de julio, y que cuando entró en vigor la suspensión, la empresa española tenía al menos tres contratos en vigor para proyectiles de 120 milímetros con la NSPA, explica la agencia Efe, que se ha hecho eco de la noticia.

Según el belga Le Soir, el procedimiento para excluir a FMG de las licitaciones de la NSPA, se notificó el mismo día que el dirigido contra Elbit Systems, líder israelí en materia de defensa, uno de cuyos intermediarios es actualmente buscado por la justicia belga. La suspensión de las empresas se tomó "con carácter de urgencia, tras graves acusaciones que indicaban que los proveedores probablemente habían incurrido en prácticas reprensibles, incluidas irregularidades en la adjudicación de contratos", según asegura ese diario que escribió la dirección del programa de municiones de la Alianza el pasado 31 de julio a los países miembros, para informarles de las medidas.

Desde que se destapó el año pasado la investigación sobre presuntas irregularidades en la agencia de la organización transatlántica encargada de la adquisición de material militar, con sede en Luxemburgo, la OTAN viene insistiendo en que no tiene "tolerancia para el fraude o la corrupción". Medios como Le Soir o Follow the Money informaron sobre supuestos casos de corrupción o fraude en el seno de la NSPA, encargada de adquirir, operar y mantener sistemas de armas, suministro de combustible, servicios portuarios, logística aeroportuaria, transporte aéreo o servicios médicos y de catering. En concreto, se trata de dilucidar cómo presuntamente se compartió información privilegiada sobre licitaciones de la NSPA con proveedores de armas y municiones.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibió en mayo del año pasado una solicitud del fiscal federal belga para levantar la inmunidad funcional de tres miembros del personal de la NSPA, antiguos y actuales, que Rutte la levantó ese mismo día. Además, el secretario general y la directora general de la NSPA iniciaron un grupo de trabajo de investigación conjunto entre la sede de la OTAN y el personal de la NSPA para incrementar la capacidad de investigar cualquier potencial fraude y corrupción por parte de personal de la agencia o contratistas.

Por su parte, también en mayo pasado, la Fiscalía de Luxemburgo había publicado un comunicado en el que informaba de varios registros en el marco de una operación para resolver un caso que implicaba a funcionarios activos y retirados de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones.

La multinacional Fábrica de Municiones de Granada, con más de 700 años de historia e integrada desde 2020 en el grupo checho, está enfocada a la producción de cargas de desactivación de artefactos explosivos (EOD), proyectiles de artillería y misiles, así como munición de gran calibre para tanques, siendo el proveedor de los carros de combate Leopard del Ejército español.

La compañía tiene previsto ampliar su actividad en Andalucía y para ello ha adquirido el antiguo polvorín de Vadollano, en Linares (Jaén), donde prevé invertir diez millones de euros. Las instalaciones, utilizadas por el Ejército de Tierra durante décadas hasta su cierre 2012, están compuestas por dos fincas de 894.759 metros cuadrados.