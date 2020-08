Una familia granadina encargada de asesorar a presidentes y ministros de todo el mundo

Imagine ser capaz de saber si alguien miente o poder anticiparse a los actos de otra persona. Imagine conseguir la respuesta o acción que desea. Con el análisis de la conducta ahora es posible lograrlo. Por ello, Paula Cañavate, con la ayuda de su padre José Luis, desde su propia casa de Granada, se dedican a examinar en profundidad las emociones y el comportamiento de personalidades de todo tipo. El conocimiento exhaustivo y la optimización, tanto de la propia como de otra conducta, permite participar en un "juego" en el que ya se comienza con ventaja.

Son más las similitudes que las diferencias entre el mundo empresarial y el político. En ambos, las estrategias y la comunicación son decisivas, pues marcan el rumbo de un negocio, un proyecto o, incluso, un país. En el juego empresarial y político, en el que participan dos o más jugadores, una conducta impecable puede significar una importante victoria. Y así lo saben José Luis y Paula Cañavate, padre e hija, quienes en 2013 comenzaron a aplicar el análisis de la conducta en los dos mercados.

Con la misma metodología que la empleada en el área de la criminología, los Cañavate enfocaron su trabajo en estos ámbitos, donde conocer a tu compañero y, lo más importante, conocerte a ti mismo y controlar tu comportamiento y emociones, puede suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso. Padre e hija, especializados en perfilación de personalidad, negociación, comunicación no verbal y detección de la mentira, fundaron hace siete años Psycint, la empresa que ha asesorado a presidentes de países, ministros, directores y altos cargos de empresas cuyos nombres mantienen bajo confidencialidad.

Psycint, única en España

"Estudié dos másteres de perfilación de personalidad y negociación donde coincidí con mi padre como compañero. En ese momento empezamos a esbozar algunas ideas sobre la puesta en práctica de algunas herramientas con las que estábamos trabajando", comenta Paula Cañavate sobre el origen de Psycint. Fue en diciembre de 2013 cuando padre e hija aplicaron lo aprendido y pusieron en marcha el proyecto. A base de esfuerzo y motivación crearon Psycint (Psychological Intelligence), un servicio dirigido a empresas, grupos y particulares único en España, ya que sólo esta empresa se dedica al análisis de la conducta aplicada en comunicación estratégica y política.

"Psycint se desarrolló como respuesta a problemas cotidianos en la comunicación que, por primera vez, exigían soluciones a medida, que respetaran el perfil del cliente, pero maximizara sus posibilidades de comunicación, tanto en una negociación de alto nivel, como en un training específico para una entrevista o rueda de prensa", continúa la psicóloga. Es un trabajo que puede ser enfocado a un período corto (por ejemplo, una entrevista de trabajo) o largo (una campaña electoral) de tiempo.

Análisis de la conducta, ¿cómo y para qué se hace?

"Somos muy celosos de que esta materia se mantenga dentro de pautas académicas y serias. En los últimos tiempos han aparecido vendedores de humo con muy baja profesionalidad que sólo buscan aparecer en televisión para decir lo que la gente quiere escuchar. Eso no es serio", aclara el experto.

El análisis de la conducta, como padre e hija explican, es un proceso que consta de dos fases: la primera trata de aunar la información para clasificarla y analizarla bajo unos protocolos definidos para después realizar un diagnóstico del sujeto en base a su comunicación. La segunda fase consiste en la aplicación práctica de las deducciones extraídas para mejorar y optimizar la comunicación desde el plano cognitivo, emocional y conductual.

A través de fotografías, vídeos, documentos escritos y contenido en las redes sociales, Paula como perfiladora, examina el comportamiento de la persona desde 12 canales: verbal, gráfico, ambiental, facial, contacto, distancias, postural, gestual, paraverbal, apariencia, mirada y tiempo. Un análisis en el que innovan y avanzan en la psicología al incluir cada vez más ítems, pues "hace unos años trabajábamos ocho canales, hoy ya son doce y quién sabe si mañana serán más", bromea José Luis Cañavate.

En una aproximación de 15 días, se elabora un perfil "fino" ya preparado para su objetivo. En el mundo político, el análisis de la conducta se utiliza, en su gran mayoría, como fin último, para conseguir votos. En el empresarial se usa para buscar socios, ganar negociaciones, entrar de modo favorable en una relación que interesa, conseguir la aprobación de un proyecto, entre otros muchos.

El análisis de la conducta es "una práctica fundamental y valiosa en el mundo empresarial y político", asegura José Luis. Sin embargo, su aplicación es muy diversa. "El último trabajo que se ha realizado ha sido en Tanzania, donde en colaboración con el Banco Mundial, Psycint tenía que facilitar la aprobación de un proyecto por parte de la población", destaca Paula Cañavate.

De la misma manera, "en Lima, puesto que Psycint trabaja mucho en el extranjero, hemos aconsejado a periodistas para orientar sus entrevistas. Necesitan pistas para saber qué reacción van a tener sus entrevistadores ante determinados temas y situaciones. Ahora mismo somos capaces de analizar a cualquier persona, tal es así que podría darte un manual de cómo tratar con Putin", comentan.

Resultados impecables

El sistema utilizado por los expertos puede considerarse hasta el momento de una elevada fiabilidad, ya que los resultados no han mostrado errores. Trabajan con la metodología de doble ciego, consistente en realizar, en un primer momento, los análisis de forma individual para más tarde contrastar conjuntamente los datos obtenidos. Únicamente se prueban como verdaderas aquellas conclusiones en las que no ha existido debate. "Con el uso de este sistema no nos hemos equivocado jamás. En algunas ocasiones, nos hemos llegado a sorprender de haber llegado a la misma conclusión", admite Jose Luis.

"Trabajar en doble ciego es fundamental porque cada uno tiene sus sesgos. Si trabaja una sola persona, por muy buena que sea, la muestra sale contaminada. Es fundamental colaborar dos personas y estar en desacuerdo porque estos desacuerdos son los que eliminan las inseguridades y al final se genera un nivel máximo de certeza. Por supuesto, no certeza absoluta, pero si una cuota que garantice unos resultados óptimos", continúa.

La perfilación que elaboran es minuciosa y detallada. José Luis señala que se realiza "una disección absoluta del comportamiento, de la comunicación, de las emociones, etc, hasta llegar a elaborar un perfil milimétrico. Al sujeto analizado no sólo se le entrega un manual de su personalidad, o de la persona que haya solicitado, sino también unas correcciones o consejos para que aplique y mejore".

Los excelentes resultados que Psycint ha conseguido hasta el momento han hecho de ella una empresa reconocida no sólo en España, sino también en el resto del mundo. Los viajes al extranjero son constantes, pero en estos momentos de incertidumbre Paula Cañavate confirma que continuará trabajando desde su casa de Granada a pesar de las altas temperaturas de este verano.