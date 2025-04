El Fargue se moviliza contra un megaproyecto fotovoltaico que afectaría al entorno de la Alhambra en Granada

Granada/La alarma ha saltado en el barrio granadino de El Fargue pues las megaplantas fotovoltaicas que afloran en distintos puntos de la provincia ya se proyectan en terrenos municipales. Colectivos y vecinos del lugar ya preparan medidas para hacer frente a la reciente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del proyecto para instalar un parque fotovoltaico en esta zona limítrofe con el Valle del Darro, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) e incluido en el entorno patrimonial de la Alhambra y el Generalife.

En total, serían tres los proyectos fotovoltaicos (Stadium Plus I, Soto Oscuro I y San Gregorio I) que se instalarían en una misma parcela de El Fargue por parte de la comercial Bobery Lane Estate SL, los cuales cuentan con calificación ambiental favorable del Ayuntamiento de Granada pese a que la parcela donde se quiere actuar está definida urbanísticamente en el PGOU vigente del 2000 como Suelo Rústico Preservado, uso característico agropecuario y y no urbanizable especial protección vertientes.

A su vez, la Junta de Andalucía publicó la pasada semana el anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y de construcción para la llamada San Gregorio I, cuyo plazo de alegaciones concluye el 27 de mayo.

Plano de las tres plantas (rosa) junto a zonas inundables de la parcela (azul) / Proyecto de ejecución

De esta forma, el anuncio ha provocado una rápida reacción vecinal, que ha resultado en la creación de la plataforma SOS El Fargue, que ya trabaja en coordinación con colectivos como Ecologistas en Acción y vecinos de Víznar, donde recientemente se frenó un proyecto similar conocido como Fargue 1.

En declaraciones a Granada Hoy, Leslie, una de las portavoces y vecina del barrio, resume el sentir general de sus habitantes asegurando que "la gente con la que he hablado no quiere que el campo se convierta en una planta industrial de placas. Apoyamos las energías renovables, pero no a costa de destruir suelos agrícolas y biodiversidad”.

La plataforma vecinal afirma que el proyecto afectaría varias hectáreas de terreno cubiertas de vegetación autóctona , olivares y distintos hábitats naturales, además de ubicarse cerca de viviendas habitadas. Aunque los detalles técnicos del impacto aún están siendo estudiados por expertos, desde la plataforma se apunta a posibles riesgos relacionados con la línea de evacuación eléctrica, que podría pasar a escasos metros de algunos domicilios.

El proyecto de ejecución contempla que las plantas contarán con una línea de evacuación eléctrica soterrada de 4,8 kilómetros comunicada con la subestación de San Antonio, ubicada en el Camino de San Antonio de la ciudad, concretamente en el Albaicín.

Las plantas estarán jalonadas por barrancos. La San Gregorio I reunirá unos 10.000 módulos fotovoltaicos repartidos en 30.414 metros cuadrados. La Stadium Plus I ocupará 37.396 m2 y la Soto Oscuro I rozará los 30.000 m2. En total, 97.260 m2 de placas solares, lo que equivale a 9,7 hectáreas. A este respecto, conviene aclarar que al no superar las 10 hectáreas, el proyecto no requiere autorización ambiental por parte de la Junta, sino únicamente una calificación ambiental del Ayuntamiento de Granada, que trasladó un informe favorable el pasado 20 de diciembre de 2024.

Plano de situación del proyecto. / R. G

Además del impacto ecológico, preocupa la escasez de información a los vecinos del barrio y la complejidad de un proyecto de más de 200 páginas que muchos de ellos no saben gestionar, según ha apuntado Leslie a este periódico.

“Estamos un poco perdidos. Sabemos que hay que hacer alegaciones, pero no sabemos cómo ni cuándo exactamente. Por eso nos estamos apoyando en abogados y colectivos ambientales”, explica Leslie refiriéndose a Ecologistas en Acción.

Aunque aún no se han concretado movilizaciones más allá de una asamblea prevista para este próximo jueves, 24 de julio, en la Sala del Fargue bajo, ya han comenzado a aparecer carteles en balcones y calles del barrio. La plataforma valora también protestar en el Ayuntamiento de Granada para visibilizar la oposición vecinal.

En definitiva, SOS El Fargue manifiesta que “no nos oponemos a las renovables. Pedimos que se instalen en suelos ya urbanizados o degradados, no en campos fértiles. Queremos defender lo poco que queda de biodiversidad”.

Sin embargo, el tiempo apremia y los plazos para alegaciones se acercan mientras los vecinos intentan, entre la incertidumbre y el desconocimiento, organizarse para evitar lo que consideran una amenaza a su salud, su entorno y un patrimonio granadino común.