“La felicidad es algo que todos deberíamos buscar de manera incansable”

Hablamos con Roberto Álvarez, director del Festival Mundial de la Felicidad, un congreso, organizado por la Fundación Mundial de la Felicidad con multitud de actividades y ponencias que se desarrolla en 3 ciclos, el primero, presencial en Granada, en el marco del Carmen de los Mártires, donde se reunirán los mejores expertos en bienestar, salud mental, desarrollo personal y felicidad, el segundo, será online y el tercero en la ciudad de Miami, USA. En total, entre los 3 ciclos tiene un impacto en más de 10 millones de personas repartidos en 76 países, donde la Fundación con sede en Miami tiene delegaciones o ágoras.

–Roberto, ¡cuéntenos! Si dirige Satour Boutique DMC, una empresa de Turismo de Lujo y Consultoría estratégica, entonces ¿Cómo acaba dirigiendo este evento?

–Bueno, os pongo en contexto, todo está relacionado. Hace muchos años, cuando comencé mis estudios superiores, empecé a escuchar y a leer sobre Philip Kotler, el padre del marketing moderno, profesor en algunas de las más prestigiosas universidades del mundo y miembro del consejo asesor de la Fundación. No hace tantos años, me pasó algo similar cuando vi una película que muchos conoceréis Resacón en Bangkok, en esa película, que cuenta las aventuras de un grupo de amigos en una despedida de soltero en la capital tailandesa, conocí un hotel que me dejó impresionado, el Hotel Lebua. Pues bien, el año pasado invité a su fundador y propietario Deepak Ohri, a compartir escenario en el TIS-Tourism Innovation Summit un congreso de innovación turística que se celebra en Sevilla cada otoño y del que formo parte de su comité asesor, para dar una conferencia sobre “Cómo el turismo influye en la felicidad”. Deepak Ohri, aparte de ser una de las personas más influyentes del mundo del turismo, es profesor en la Universidad de Florida, USA y uno de los patronos de la Fundación. Empecé a seguir el proyecto y mi sorpresa fue que su fundador era un español, Luis Gallardo, que tras trabajar más de 10 años como Director General de Marketing de la multinacional Deloitte, dedicó su talento y su vida a desarrollar procedimientos profesionales para la búsqueda de la felicidad. Por último, conecté con otro excelente profesional, Raúl Varela Barros, CEO de la Fundación quien me comentó que Granada era una de las ciudades finalistas para la organización del festival en 2024, y naturalmente, me ofrecí a ayudarlo en todo lo que fuese necesario para conseguirlo. Pero ni mucho menos soy el culpable de que Granada acoja este evento. Muchos son los que han trabajado para conseguir que hoy viernes abramos las puertas del Carmen de los Mártires para inaugurar el Festival Mundial de la Felicidad. Desde Marifrán Carazo, nuestra Alcaldesa que desde el principio confió en el proyecto, a Juan Ramón Ferreira, Concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada pasando por todo el equipo de gobierno son muchos los que han aportado, pero, a quien realmente debemos agradecer la primera acción, es a José María García Córdoba, fundador de Hamman Al-Andalus quien también es Patrono de la Fundación, un excelente empresario y extraordinaria persona que colabora y apoya desde hace mucho tiempo este proyecto.

–¿Qué actividades y experiencias únicas podremos encontrar en el Festival Mundial de la Felicidad que se llevará a cabo en Granada desde hoy hasta el 17 de marzo en el Carmen de los Mártires?

–Compartimos opiniones y reflexionamos de la mano de grandes líderes del ámbito público y privado sobre diversas e importantes temáticas como: salud mental, educación, liderazgo, bienestar en el trabajo, políticas públicas, nuevas tecnologías del bienestar, desarrollo personal, impacto social, música, mindfulness, arte, cultura, gastronomía. Para ello se realizan, durante los días que dura el festival, distintas charlas, mesas de debate, talleres dinámicos, conciertos, exposiciones de arte, degustaciones y jornadas gastronómicas, deporte, sesiones de mindfulness, y muchas cosas más.

–¿Cuál es la motivación detrás de organizar un evento como el Festival Mundial de la Felicidad y cómo cree que impactará positivamente a la comunidad local e internacional?

–La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó en la resolución 66/281 de 2012 que el 20 de marzo se celebrase el Día Internacional de la Felicidad para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. Desde el Festival y la Fundación Mundial de la Felicidad nos encargamos de salvaguardar estas dos resoluciones y de apoyar con nuestro trabajo diario para que haya un mundo más libre, consciente y feliz. Para mi, ser parte de la organización del evento y a su vez de la fundación es una motivación en si misma. En mi opinión, la felicidad es algo que todos deberíamos buscar de manera incansable, deberían hablar más en los colegios, en los medios y en cualquier foro, por que al fin y al cabo, ¿no es ser feliz la meta más común del ser humano? Precisamente ahora, en este momento tan complicado a nivel social, con guerras y conflictos políticos, es más importante que nunca buscar la felicidad. ¿No crees?

–¿Qué destacaría como los aspectos más emocionantes o innovadores de este festival que lo diferencian de otros eventos similares en el mundo?

–Hay muchas actividades a lo largo del festival que merecen el compromiso de los Granadinos, ya que tenemos la oportunidad de acudir en nuestra propia ciudad y aprender de los más reconocidos profesionales de la materia.

–¿Cuáles son las expectativas del festival en términos de participación de público, impacto social y difusión de la idea de la felicidad a nivel global?

–Que le llamemos festival no es una casualidad o una estrategia de marketing, es realmente una fiesta, donde a través de diferentes eventos ayudamos a que los asistentes se conozcan entre ellos, que se relacionen con los ponentes que fomentemos la unidad, La unidad en base a un propósito vital. En un festival no puede faltar la música, así que hemos pedido a Mariola Cantarero, posiblemente una de las mejores sopranos del momento, a Celia Roberts, la voz más dulce y prometedora de la nueva generación de músicos granadinos y al grupo Plata y Espada, integrado por tres granadinos con mucho talento que nos van a ofrecer su música el sábado.

–¿Los granadinos deberían acudir al Festival Mundial de la Felicidad? ¿Cómo contribuirá al bienestar y la felicidad de los asistentes y qué espera que se lleven como experiencia de este evento único en su género?

–Ten en cuenta que viene gente de diferentes países de Europa y del mundo a escucharlos, con el gasto que esto repercute en la ciudad en hoteles, transportes, restaurantes y otros servicios, los granadinos lo tenemos aquí. Merece la pena aprovechar esta oportunidad, es un evento abierto al público, no es un congreso donde solamente acuden profesionales, es un espacio donde aprender y compartir sobre algo que a todos, sin excepción, nos interesa. Los asistentes se llevarán muchas herramientas para hacerles más fácil la búsqueda de su propia felicidad, se llevarán momentos felices con otros asistentes, en definitiva, se llevarán un impulso hacia la felicidad, una recarga de optimismo, propósito, motivación y un montón de buenos momentos para recordar.

–¿Qué conferenciantes o líderes de opinión participarán en el festival y qué temas abordarán para promover la felicidad y el bienestar?

–Son muchos los expertos que van a visitar Granada durante esta edición y es difícil elegir a los más importantes, son todos realmente importantes, ya que cada uno aporta una visión diferente y en diferentes campos, yo tengo muchas ganas de escuchar a Luis Gallardo, Fundador y Presidente de la Fundación, pero también a Raúl Varela, CEO de la Fundación y por ejemplo a Mónica Esgueva, pionera en la implementación del Mindfullness en organizaciones empresariales, o a Teresa Viejo, escritora, periodista, conferenciante y experta en curiosidad. Tampoco me perderé la ponencia de Joseba del Carmen, coach de Jon Ramh, posiblemente uno de los mejores jugadores de golf de la historia. Interesante también la sesión que ofrecerá Catalina Hoffman, que lleva más de dos décadas revolucionando el concepto del cuidado del cerebro y ha acuñado el concepto neurofitness; es decir, poner a nuestras neuronas a hacer ejercicio o a Pablo Claver, director del Museo de la Felicidad en Madrid, un verdadero experto. Como decía, son muchos los expertos que no voy a perderme.

–Me comentaba que el aforo está casi completo. ¿Tienen pensando repetir en Granada el próximo año para que más granadinos puedan sumarse al Festival?

–Bueno, por ahora no tenemos nada cerrado, es cierto que las autoridades se han mostrado muy colaborativas y han apostado por el proyecto a largo plazo, por lo que es posible que el año que viene volvamos a organizarlo en Granada. Desde luego, por nuestra parte vamos a darlo todo para seguir acercando la felicidad a todos los Granadinos.

–La Fundación Mundial de la Felicidad tiene sede en Miami, pero han abierto en Granada una delegación, ¿es correcto?

–Bueno, nosotros no las llamamos delegaciones, aun que hacen una función similar, les llamamos Ágoras. En la antigua Grecia llamaban Ágora a un espacio público abierto utilizado para asambleas y mercados. En la Fundación Mundial de la Felicidad creemos en los sistemas policéntricos interconectados. Estos sistemas potencian la innovación, el aprendizaje, la adaptación, la confianza, los niveles de cooperación de los participantes y la consecución de resultados más eficaces, equitativos y sostenibles a múltiples niveles. El Ágora de Granada, pasa a formar parte de nuestra red mundial, así que cualquier granadino ya puede participar en nuestros eventos durante todo el año y alinearse con otros ciudadanos para juntos alcanzar la felicidad en las diferentes facetas de la vida.

–Entiendo que un evento así no es fácil de organizar. ¿Qué papel juega la ciudad de Granada en la realización del Festival Mundial de la Felicidad y cómo ha sido la colaboración con las autoridades locales y la comunidad?

–He de reconocer que son muchas las personas que se han volcado con la organización, desde el equipo de voluntarios, liderados por Luciana Whizar, una súper mujer llena de energía quien también lidera el Ágora de Granada, pasando por el Ayuntamiento de Granada y diferentes concejalías hasta empresas como Hotel 1800, Helados Nordwik, Grupo Ganivet, Alcampo, Ferrovial, Hamman Al-Andalus, Growers Go, Grupo Octopus, Mooviendo, Leroy Merlin, Viver Kombucha, Digasa y Satour Boutique DMC & Consultoría Turística entre otras empresas nos lo han hecho más fácil.