El feminismo toma las calles de Granada

Ya están aquí las feministas. A las 18:00 de la tarde una ola morada bañaba toda la avenida principal de Granada, Gran Vía. Un silencio aterrador asomaba la calle cuando todavía no había empezado la manifestación.

Gente, mucha gente. Más de 18.000 mil personas, según fuentes oficiales, han gritado justicia en y para Granada. La igualdad se ha convertido en el cántico con más fortaleza durante las tres horas de manifestación. "He venido sola, pero sabía que no lo iba a sentir", cuenta una chica con una camiseta morada y maquillaje, también, de ese color.

2023 ha marcado el antes y el después de la pandemia. Ahora ya no hay mascarillas y parece que tampoco hay miedo. La tercera edad ha salido con más fuerza que nunca, tanto mujeres como hombres cogidos de la mano. Otros tantos también miran y escuchan a las más jovenes y, esperando este momento, empiezan los "no nos mires, únete". Todo el mundo sonríe porque la lucha feminista también reivindica poder parar y no sentirse mal por hacerlo. Una mujer levanta un cartel que dice "lucha si puedes, descansa si lo necesitas", eso puede que lo resuma todo.

A ellos se les une los más pequeños de la sociedad. Niños y niñas con sus colegios hablando de feminismo. Una chica de 9 años tararea ‘sola y borracha quiero llegar a casa’ mientras espera con ansia su grupo de amigas. Y llegan. Y se abrazan. "Vamos chicas que tenemos que gritar". La marea morada hace que se pierdan de vista, pero el entusiasmo sí se ve hasta el final.

"Se ha politizado con el feminismo, hay respeto pero no unión", dice una mujer a la que podría ser su amiga. Parece que el sentimiento es generalizado. "Esta manifestación está siendo rara. Hay mucha gente y eso me hace feliz, pero siento que estamos divididas", explica una joven de unos 24 años a este periódico.

"Viva la lucha de las mujeres"; "no es no y lo demás es violación"; "tranquila, hermana, aquí está tu manada" suenan en todas las esquinas de Granada. A estos cánticos manifiestos de igualdad se unen nuevos relacionados con la ley trans.

Los ya famosos "Manolo, hazte la cena solo" y "Paco, tu hija es feminista" retumban en los ojos de las más mayores. "Ay niña, otro 8 de marzo y no podemos decir que las cosas no han cambiado, pero nos siguen maltratando", cuenta con lágrimas en los ojos una señora.

Las mujeres continúan luchando por un mundo mejor, por una vida vivida en igualdad y de manera real. Las niñas aspiran a no tener que luchar más, aunque ya se preparan por si sí tienen que hacerlo. Entre silencios se canta por la educación y sin ella puede que no haya solución. Los niños acompañan de la mano, los jóvenes gritan al son de sus compañeras y los adultos lloran.

Una chica grita de manera desgarradora que esto no es una fiesta. Puede que detrás de esa mujer haya una historia que incite a llorar, una historia teñida por el machismo. Una historia y todo el mundo siente con ellas.

El 8 de marzo vuelve a convertirse en un día histórico a nivel social. Hay esperanza, rabia, aceptación, amor, compasión y compromiso en una sociedad que cada vez es más feminista.

El día de la reivindicación ha acabado, como acostumbra, en el Paseo del Violón con varios actos convocados por asociaciones feministas. Hay palabras que son más que eso y se convierten en poesía, en arte. Tampoco ha faltado música que recuerda que la vida sigue sonando aunque algunas mujeres ya no puedan cantar.

En la costa granadina, concretamente Motril, la manifestación en busca de igualdad ha reunido a unas 550 personas, según los datos aportados por Subdelegación del Gobierno. Además, durante esta jornada se han celebrado diferentes actos en la provincia de Granada. La mayoría de las localidades han querido reunir a sus vecinos para concienciar sobre este tema, tanto a los adultos como a los más pequeños. Las instituciones oficiales y colegios también se han unido a la celebración del Día de la Mujer.