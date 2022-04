La feria 'Crearte DIY Granada' pulveriza todos sus récords con más de once mil visitantes

El desarrollo de ‘Crearte DIY Granada’ durante este pasado fin de semana en las instalaciones de Fermasa ha sido todo un éxito y así lo demuestran las cifras. Tanto es así que se han pulverizado los mejores datos que ya existían antes de la llegada de la pandemia provocada por el Covid-19.

La edición de este año de ‘Crearte DIY Granada’ no solo ha superado con creces la asistencia que el año pasado, cuando hubo seis mil personas, sino que también lo ha hecho con los datos de 2019, la última edición que se desarrolló con normalidad antes de la pandemia (la edición de 2020 se suspendió). Y es que en esta ocasión han sido más de once mil visitantes los que han estado en Fermasa procedentes de diferentes puntos de España y, además, de países como Portugal y Francia.

De esta manera, Fermasa no solo ha recobrado el pulso de la normalidad, dando por superada totalmente la pandemia, sino que prosigue con el crecimiento que ya mantenía en los meses previos a la llegada del virus. Esta satisfacción la refleja en sus palabras Manuela Bertos, consejera delegada de Fermasa, quien destaca que “estamos muy satisfechos por cómo se ha desarrollado esta undécima edición de Crearte, una feria en la que más de 400 personas han estado trabajando en nuestras instalaciones a lo largo de estos días, y una edición en la que se han superado con creces la asistencia que hubo en 2019, última edición que se celebró con normalidad esta feria antes de la pandemia”.

Para Bertos, “se puede comprobar que, con esta feria, se pone de relieve que Fermasa ha retomado su actividad con normalidad”. El presupuesto de la organización ha ascendido a 85.000 euros y, durante el fin de semana, han sido más de 1.000 pernoctaciones en hoteles y alojamientos de la ciudad los que se han producido entre visitantes y expositores.

‘Crearte DIY Granada’ es ya una feria referente en España en el sector del Do it yourself (DIY), hazlo tú mismo, disciplina que cada día aglutina más seguidores de todas las edades. En los 9.000 metros cuadrados puestos a disposición del evento han sido más de 115 expositores y marcas los que han estado presentes en los pabellones de Fermasa, en los que se han mostrado productos y técnicas tradicionales para la realización del arte textil, caso de patchwork, scrap, costura creativa, punto de cruz, crochet, acolchado, encaje de bolillo y artesanía, entre otras manualidades.

También ha habido talleres e importantes exposiciones con artistas de talla internacional. Especial atención para los asistentes han sido las tradicionales quedadas en esta feria como Andalucía Cose, Andalucía Scrapea y Andalucía Bolillea que han sobrepasado las 400 personas.