Una feria en Granada exhibe lo mejor del arte y la moda hecha a mano al más puro estilo 'DIY'

Granada se ha convertido en uno de los referentes más importantes de España en el sector de la moda estilo Do it yourself, conocido como DIY por sus siglas en inglés, y que significa literalmente "hazlo tú mismo". Y lo ha conseguido gracias al extraordinario nivel que ha alcanzado la feria Crearte Granada DIY, que este año alcanza su duodécima edición, del 14 al 16 de abril, en una feria que aglutina y exhibe en el recinto de la Feria de Muestras de Armilla lo mejor del arte hecho a mano.

Sin duda, Fermasa es uno de los puntos de encuentro claves del país en disciplinas, entre otras, como patchwork, labores, manualidades, scrap, artesanía, costura creativa o artes plásticas que, cada vez más, atraen a aficionados de todas las edades.

Entre lo más destacable cabe reseñar que estarán presentes, en los 9.000 metros cuadrados dispuesto para la ocasión en el recinto ferial, 120 stands de distintas disciplinas más diferentes exposiciones, entre las que destacan 105 obras de artistas de pintura. Los expositores nacionales proceden prácticamente de todas las comunidades autónomas españolas mientras que los internacionales llegan de Italia, Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido.

Entre las actividades habrá más de 150 cursos, talleres y monográficos para aprender las últimas tendencias de la mano de los mejores profesionales, ya que, como cada año, la formación no puede faltar en esta feria.

Espectacular resultará el XII Encuentro de Bolilleras, con la Asociación La Sabika, ya que se bate un récord de participantes con más de 600 bolilleras confirmadas que visitarán la feria el domingo, todas ellas procedentes de distintos puntos del país para hacer encaje de bolillos. En esta línea, también se celebran las quedadas Andalucía Cose y Andalucía Scrapea, tradicionales citas e imprescindible para los seguidores de estos sectores.

También destacan el II Foro de Anual de Acolchado (viernes y sábado), con todo tipo de formación, consejos y recursos sobre esta especialidad y otras veinte exposiciones de artistas nacionales e internacionales entre las que brillan especialmente ‘Aguja, Hilo y un poquito de Magia’, con vestidos de fantasía de cuentos como Mary Poppins o el Mago de Oz, confeccionados por las chicas de Color de Hadas de Tenerife; la exposición de escultura de zapatos de alta costura que traen artistas italianas; o los veinte años de Juan Ruiz Mingorance, ‘20 años Aguja en Mano’, un lojeño que hace un recorrido por toda su trayectoria profesional en el patchwork.

Exposiciones

De la misma manera, en los pabellones II y III no hay que perderse los trabajos expuestos de artistas de gran prestigio como Marina Landi, Paula Rafferty, Malgorzata J.Jenek o Mercedes Moreno Alcalá, de colectivos como France Patchwork o la itinerante Log Cabin, así como las exposiciones Esculturas Zapatos, Estrellas Trenzadas, Zentagle (Almudena Mora), Hilos, Puntadas y Colores, Vivencias & Pictóricos (Anna Ramírez), la II Exposición de tapices y alfombras del Ayuntamiento de Cájar, el Nuetro RotaryQuilt (Mercedes Ortiz y sus alumnas), cuadros Joyas Longobardas en Hilo (colección diseñada por J. Maya Sevilla y ejecutada por diferentes artistas de diferentes nacionalidades), mantillas y velos de novia hechas a mano (Encarnita Berrio) o Historias Acolchadas de Jacqueline Bahí y sus alumnas.

Entre las curiosidades más interesantes de la edición de este año de Crearte resalta un curso intensivo de tres días de bordado granadino en tul con Encarnita Berrio, una bordadora profesional que ha bordado mantillas a personalidades como Noor de Jordania o la reina Sofía, además de una exposición de sus trabajos. También desde Brasil llega la afamada Marina Landi, artista textil internacional con premios en las mejores ferias internacionales.

Crearte DIY Granada se celebra desde el 14 al 16 de abril, desde las 10:30 hasta las 19:30 horas el viernes y el sábado, y de 10:30 a 14:00 horas el domingo. El precio de la entrada general es de 5 euros, mientras que para grupos de un mínimo de 20 personas será de 3,5 euros por cada una de ellas. Se calcula que esta celebración genera más de 600 pernoctaciones en hoteles y alojamientos de Granada y el Área Metropolitana y que trabajarán más de 300 personas en la feria.