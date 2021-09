Nueva polémica con los festivos en Granada: ¿Será lectivo el viernes de Corpus en los colegios?

El intento del nuevo gobierno de Granada de designar como fiestas locales Corpus Christi y el día de Mariana Pineda ya ha traído polémica por la exclusión de la Virgen de las Angustias, pero ahora son los colegios y los escolares los que pueden verse afectados por estos cambios. Tras la celebración del último Consejo Escolar Municipal, Concapa hizo constar su protesta y ha emprendido una campaña en contra de que este año el viernes de Corpus sea lectivo en la capital, que sería la consecuencia derivada de los cambios.

Esta federación de padres y madres de la concertada ha enviado un comunicado urgente a todos los centros para pedirles que rellenen un formulario de rechaza a la propuesta, con lo que intentan parar la aprobación de los nuevos festivos en el próximo pleno municipal este viernes.

"Os informamos que la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Granada ha propuesto como fiestas locales para su aprobación por el pleno las festividades de Corpus Christi y el día de Mariana Pineda. Ello ha supuesto que este año el Consejo Escolar Municipal no ha determinado las fiestas no lectivas que tradicional y regularmente venía haciendo", informa Concapa en su comunicado.

Esta federación acudió a la última reunión "con la voluntad de obtener como fecha parcial o totalmente no lectiva el miércoles fiesta de la Tarasca, de manera que nuestros hijos pudieran disfrutar de ella sin necesidad de acudir a irregulares decisiones unilaterales de los padres de dejar de llevar los niños al colegio". Según han explicado a sus asociados, esto no solo no ha podido ser, sino que además este año el viernes de ferial será lectivo, como consecuencia de que el Consejo Escolar no haya votado la elección de fiesta alguna.

"Como somos conscientes que muchas familias verán afectadas su normal organización familiar, y con la máxima urgencia dado que el pleno tendrá lugar el próximo viernes 24 de septiembre, os rogamos que en nombre de vuestra organización, nos hagáis llegar antes del miércoles un correo dirigido a la federación"