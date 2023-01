La fiesta rave continúa en La Peza y la Guardia Civil de Granada mantiene el dispositivo: "Hay de todo"

Quinto día de fiesta rave en la localidad granadina de La Peza. La Guardia Civil de Granada confirmó que prosigue la concentración de personas y vehículos en un paraje de titularidad municipal. Son aproximadamente un millar de convocados que celebran desde el pasado día 30 una fiesta que, indican desde el Instituto Armado, puede prolongarse varios días más. "No ha comenzado el desalojo", comentaron estas fuentes, que añadieron que mientras se mantenga la concentración se velará por la seguridad. El objetivo es que no haya altercados y mantener controlados los accesos, así como evitar que se conduzca bajo los efectos del alcohol.

En este sentido, fuentes de la Guardia Civil indicaron que se realizan alcoholemias a quienes transitan por la zona y controles para detectar sustancias estupefacientes. Se permite a los asistentes salir de la zona donde se han instalado, un terreno del Ayuntamiento próximo a la A92, pero desde el viernes 30 por la tarde se controla que no se una más gente a la fiesta -incluso con medios aéreos-, que fue convocada por canales particulares en una citación que, visto lo visto, ha tenido éxito.

Ayer lunes se indicó que se había procedido a denunciar los primeros casos de trapicheos de droga. Asimismo, se confirmó que el Ayuntamiento de La Peza había denunciado ante la Guardia Civil la concentración. También se produjo una detención cuando un joven intentó saltarse un control de tráfico y lesionó a uno de los agentes, informó Efe. El arrestado quedó en libertad con cargos después de pasar a disposición judicial,

La Guardia Civil mantiene un operativo especial en el que participan agentes del Seprona, de Seguridad Ciudadana de la zona y de otras compañías y de Tráfico, secciones que han interpuesto multas por infracciones de tráfico, menudeo o tenencia ilícita de drogas y por daños en el entorno, aunque el cómputo total se conocerá cuando concluya la fiesta, algo que podría ocurrir en los próximos días.

La rave también provocó un intoxicado por consumo de alcohol, un italiano de unos 30 años que tuvo que ser evacuado el hospital de Guadix, informó Efe.

Los organizadores de la fiesta han anunciado que, después de cuatro jornadas completas, tenían previsto acabar la rave este martes y desalojar la zona. Por ahora, la concentración continúa y también el dispositivo de agentes, que controlan los accesos y que se mantenga el orden hasta que no se disuelva.

El alcalde, Fernando Álvarez, indicó que "siguen exactamente igual" e incluso "han mejorado el sonido" con respecto a los días anteriores. Asimismo, aclaró que han denunciado la "ocupación indebida" de los terrenos públicos y el hecho de no haberse solicitado permisos para la concentración, aunque estas denuncias no van contra ningún particular en concreto al no haberse identificado a ningún organizador.

"Al pueblo la repercusión es poca", reconoció el regidor, que indicó que en la zona "hay de todo", desde puntos para comer pizza a lugares en los que hacerse un piercing. Los escenarios son unos seis o siete, con equipos de sonido de gran capacidad. El alcalde expresó su esperanza de que, cuando la rave finalice, lo haga de forma ordenada. "No sabemos cómo nos vamos a encontrar aquello". Álvarez indicó que, tras hablar con los asistentes, éstos le indicaron que posiblemente se irían el día de Reyes.