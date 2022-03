¿El fin de las tapas gratis en Granada?

¿Ha llegado el momento de acabar con las tapas gratis en Granada, la seña de identidad gastronómica que ha hecho famosa a la ciudad y lo que buscan miles de visitantes? Parece que sí. El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha sido hoy contundente durante la final del certamen Saborea Sin Prisa Granada: "No vamos a promocionar más tapas gratis, nunca más. Las tapas hay que pagarlas porque son alta gastronomía como se ha demostrado hoy".

Este debate no es nuevo en Granada y ya se llevan años intentando desterrar esa imagen de tapa gratis y poco elaborada o sin calidad que enfrentaba también al propio sector, en el que hay partidarios y detractores de este 'detalle' al cliente. Ya desde 2014 se empezó a hablar de reorientar la tapa y optar por algo más elaborado, por dignificarla, para ofrecer calidad frente a cantidad. Los establecimientos y la propia Federación han ido orientando así la estrategia pero es una particularidad muy arraigada y que abre un gran debate ya que se pasaría a tapas de pago, como en el resto de España, con la intención de que inviten a continuar consumiendo y degustando las cartas de los establecimientos con este aperitivo que sirva para abrir boca y enganchar al cliente.

Y ahora parece que la voluntad del sector y de la promoción de la ciudad se vuelve a encaminar más hacia esa opción del fin de la tapa gratis y que sea algo real más pronto que tarde. "Si hablamos de gastronomía hay que potenciar que la gente tenga razones para quedarse a dormir más tiempo y uno de esos enganches es quedarse a almorzar o a cenar. No vamos a promocionar más tapas gratis, nunca más. Las tapas hay que pagarlas porque son alta gastronomía. Cuando hablamos de Saborea sin prisa hablamos de algo pausado, no queríamos llamarlo otra vez tapa porque queremos que la gente se siente en el establecimiento y disfrute de la gastronomía, no de la tapa gratis sino de pequeños bocados que se pagan y son una muestra de una carta que lleva a sentarse a mesa y mantel, que es lo que da rentabilidad y lo que da puestos de trabajo estables y con cierta garantía además de reconocer la calidad", ha dicho Cuenca durante el acto.

Una estrategia más allá de ambicionar estrellas o soles

Para el Ayuntamiento, el nivel que tiene la gastronomía y los establecimientos de Granada "es de excelencia y en ese marco hay que moverse. Podemos ambicionar lo que se quiera pero sin compararse con otros territorios. Y hay algo que potenciar, defender y valorar que es la excelencia dentro de cada cocina de la ciudad", ha asegurado, diciendo que "no solo hay que ambicionar estrellas o soles" sino que lo importante es "saber a dónde vamos".

Y ese camino se orienta al fin de la tapa gratis y el cambio a bocados pagados. "Tenemos material y productos únicos, magníficos establecimientos y profesionales. Tenemos que creernos lo que tenemos y situarlo donde corresponde", ha apuntado Cuenca. La idea es vender la alta gastronomía de Granada dentro y fuera de España. "El lunes tenemos el primer tren con Málaga y eso nos abre una puerta para que la gente que venga se quede, por lo que hay que promocionar establecimientos con bocados pagados o a mesa y mantel".

"Nos habéis marcado el camino. Esta muestra es de un nivelazo de excepción que no hay en muchos territorios. Tenemos que creérnoslo y venderlo. Enhorabuena a los galardonados y seguir así porque la estrategia marca el sello de calidad de la gastronomía que se da en los establecimientos de Granada. Estamos en el buen camino. Suerte y gracias por lo peleado que la época es muy difícil. Estamos con vosotros", ha dicho Cuenca a los participantes del certamen, organizado por el Ayuntamiento de Granada colaboración con la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo y Cervezas Alhambra.

Cuenca ha agradecido el compromiso de Cervezas Alhambra con la gastronomía pero también con la cultura y la música de Granada y a la Federación de Hostelería su trabajo por el sector, además de felicitar a los participantes y galardonados.