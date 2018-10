Casi 10.000 firmas para poner un monumento a José Manuel Arcos

Casi 10.000 personas han firmado una petición en Change.org dirigido al Ayuntamiento de Huétor Vega para erigir un monumento dedicado a José Manuel Arcos, el guardia civil, asesinado en la madrugada del pasado lunes a consecuencia del disparo de un delincuente en acto de servicio. Tal y como detalla la petición, Arcos se merece este monumento debido a su profesionalidad y después de haberse dejado la vida en el citado municipio cuando trabaja de dar seguridad al pueblo mientras los vecinos descansaban. "¿Cómo podemos agradecerle tal sacrificio?"Se pregunta la carta que se adjunta a la petición que asegura que este monumento "hará que su figura no caiga en el olvido y que se reconozca la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto Guardia Civil, así como Policía Local y Policía Nacional que están 24 horas de servicio.

"Además, su familia merece que no se le olvide y nuestra gratitud a su actitud ejemplar, ( a los valores que como profesional y personal transmitió ) porque es digna de recordar de por vida en un pueblo en el que se dejó su vida y ya que no podemos devolverlo a su familia". "Qué menos que no dejemos que caiga en el olvido y generaciones futuras conozcan la labor de estos profesionales y concretamente de este Guardia Civil que pagó con su vida por nuestra proteción", indica por último esta petición que firma Emilio Gutiérrez Martínez.

El pasado viernes, la asociación Guardias Civiles Solidarios también pidió al Ministerio del Interior y a la dirección de la Guardia Civil que otorgue una mayor condecoración al agente. El presidente de este colectivo, José Cabrera, informó de que, si en lugar de la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo ya otorgada, se distinguiera al fallecido con la Cruz de Oro se viuda podría percibir una pensión mayor.

La asociación, que se ocupa de ayudar a compañeros de la benemérita y a sus familiares, consideró que se dan los requisitos para que se eleve la categoría de la distinción a José Manuel Arcos Sánchez, que falleció en acto de servicio, algo que todavía sería posible puesto que su expediente no estaría "cerrado". El agente fue despedido el pasado martes en Granada tras recibir a título póstumo la Cruz de la Orden al Mérito con distintivo rojo de la Guardia Civil, cuyos compañeros destacaron su "valentía" y "solidaridad".