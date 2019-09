Álvaro Linares, reconocido físico y ahora sacerdote

El sacerdote Álvaro Linares Rodríguez (Granada, 1973) celebrará la primera Misa este domingo 15 de octubre, a las 13:00 horas, en la parroquia de San Ildefonso.

Se ordenó sacerdote el pasado 4 de mayo, junto con otros 33 diáconos de la Prelatura del Opus Dei, procedentes de 16 nacionalidades, de manos del que fue arzobispo de Granada y actual cardenal arzobispo de Valencia, Mons. Antonio Cañizares, en la Basílica de San Eugenio de Roma.

Es hijo de José Luis “Pepín” Linares, conocido investigador, ya jubilado, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en la Estación Experimental del Zaidín.

Como su padre, Álvaro se sintió enseguida atraído por las ciencias empíricas, hasta licenciarse en Física en la Universidad de Granada y doctorarse en la de Jaén, con la tesis Design and optimization of Artificial Neural Network models for solar resource assessment, como miembro del departamento de Física y del Grupo de Investigación UJA 'Modelización de la Atmósfera y radiación solar (MATRAS) TEP-220'.

En sus cuatro años en Roma se ha licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz.

Tiene previsto defender su tesis en Teología Moral -"Respuesta moral ante el sufrimiento humano en el magisterio de Juan Pablo II”-, el próximo 19 de septiembre.

Se ha dedicado, además, a la enseñanza de la Física en los colegios Mulhacén de Granada y Altocastillo de Jaén.

Actualmente desarrolla su labor como capellán en un colegio de Mallorca, además de otras tareas pastorales.