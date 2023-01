Las formaciones políticas de izquierda en Granada firman un manifiesto contra los cortes de luz en la provincia

Los partidos integrantes de la confluencia de la izquierda municipalista de Granada han suscrito este jueves un manifiesto para denunciar los continuos cortes de luz que se viven tanto en el distrito Norte de la capital como en otros puntos de la provincia como Iznalloz, y para animar a la participación en la próxima manifestación prevista para el sábado 28, y exigir medidas eficaces a las administraciones.

En el manifiesto, IU Granada, Más País Granada, Verdes EQUO Granada, Vamos Granada e Iniciativa del Pueblo Andaluz por Granada aseguran que desde hace quince años "miles de familias de los barrios periféricos de los pueblos y ciudades de Granada vienen sufriendo cortes de luz reiterados y de larga duración que les impiden acceder a derechos básicos".

"Los cortes de luz afectan a la salud física de las familias al impedir mantener una temperatura adecuada en el hogar, conservar los alimentos, disponer de agua caliente, cocinar o incluso hacer funcionar equipos médicos asistenciales en personas enfermas electrodependientes", denuncian. Se han dado casos de personas accidentadas por quedar sus casas en la oscuridad durante noches enteras o personas con dificultades de movilidad apresadas en sus domicilios por no poder utilizar el ascensor.

La confluencia también destaca que cientos de jóvenes de estas zonas se retrasan de forma grave en sus estudios por carecer de luz o acceso a internet y miles de personas mayores ven agravada su soledad y dependencia. El carácter crónico de este problema incide también en la salud mental, generando ansiedad y depresión en las personas que lo sufren.

"La inmensa mayoría de personas que sufren los cortes de luz son abonadas al corriente de pago con diversas comercializadoras de electricidad. Sin embargo, todas ellas dependen de la compañía distribuidora Endesa, que opera en Granada en régimen de monopolio. La causa principal de los cortes de luz no es otra que el estado deficitario del tendido en baja tensión que va de los transformadores a las viviendas. Su renovación, requeriría de una inversión millonaria que la empresa se niega a realizar. Los clientes están cautivos de esta compañía", han asegurado.

Pero no sólo son familias las que sufren los cortes de luz. Comercios, centros sociales, colegios, centros de salud, guarderías e incluso el alumbrado público ven interrumpido su normal funcionamiento de forma reiterada, dejando de prestar sus servicios a estas zonas periféricas que se ven así cada vez más abocadas a la exclusión de los derechos más fundamentales.

"Frente a esta realidad, las administraciones permanecen pasivas en una actitud que oscila entre la negligencia y la connivencia con el comportamiento de Endesa. El Gobierno de España no promueve una ley que garantice los suministros básicos a la población ni una intervención ante la evidente conducta de abuso de posición dominante. La Junta de Andalucía no ejerce su labor inspectora en el marco de sus competencias sobre suministro eléctrico. Y el Ayuntamiento de Granada y otros Consistorios afectados no promueven una investigación independiente sobre el estado de las conducciones de baja tensión, que muestre la obsolescencia de las mismas", han detallado.

Ante esta realidad, sólo el tejido social organizado de vecinos de los barrios que están sufriendo los cortes de luz, así como de las organizaciones sociales que las apoyan, está permitiendo lograr tímidos avances al introducir en la agenda pública el mayor problema social que padece Granada en estos momentos.

"Por todo ello, desde la confluencia de la izquierda municipalista, expresamos nuestro total respaldo y animamos a la ciudadanía a participar en las movilizaciones previstas por la Plataforma Contra los Cortes de Luz. Asimismo, nos comprometemos a llevar ante todos los niveles institucionales en los que estamos representados la necesidad de una intervención inmediata y contundente para resolver este grave problema social", han concluido.